۳ کشته و ۱ مفقود در پی واژگونی قایق موتوری در مرکز فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد که این حادثه در آب‌های شهر آروروی، استان ماسباته، زمانی که قایق با شرایط نامساعد دریا مواجه شد، رخ داد.

تیم‌های نجات موفق به نجات ۳۴ مسافر و هشت خدمه شدند، در حالی که عملیات جستجو برای کودک مفقود شده ادامه دارد. گارد ساحلی فیلیپین اعلام کرد که کشته‌شدگان و فرد مفقود شده همگی مسافر بودند.

گارد ساحلی فیلیپین افزود که تلاش‌های جستجو و نجات را در منطقه تشدید کرده و با مقامات محلی در حال هماهنگی است تا تحقیقات در مورد این حادثه ادامه یابد.