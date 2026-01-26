۱۸ کشته و ۲۴ مفقود در پی غرق شدن کشتی در جنوب فیلیپین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، رومل دوآ، فرمانده گارد ساحلی فیلیپین، گفت که حداقل ۳۱۶ نفر نجات یافته‌اند.

گروه نجات فیلیپین اعلام کرد که کشتی M/V Trisha Kerstin ۳ از شهر زامبوانگا به سمت جزیره جولو در استان سولو در حرکت بود که قبل از ساعت ۲ بامداد به وقت محلی روز دوشنبه در نزدیکی جزیره بالوک-بالوک در حاجی محمد، شهری در دریای سولو، غرق شد.

دریاسالار رونی گیل گاوان، رئیس گروه نجات فیلیپین، به خبرنگاران در مانیل گفت که این کشتی حدود ساعت ۹:۲۰ شب یکشنبه به وقت محلی بندر شهر زامبوانگا را ترک کرد.

گاوان گفت: عملیات جستجو و نجات ادامه دارد، اما چیزی که می‌توانم بگویم این است که کشتی بیش از حد بار نداشته است. حداکثر ظرفیت مسافر آن ۳۵۰ نفر است و مسافران واقعی کشتی، همانطور که ناخدا اعلام کرده است، ۳۳۲ نفر هستند.

وی افزود که گروه نجات فیلیپین بلافاصله در مورد این حادثه اقدام کرده و گفته است که تمام نیروهای امدادی در منطقه درگیر این حادثه هستند.

وی افزود: تلفاتی وجود دارد، اما جزئیات هنوز نهایی نشده است. علت غرق شدن هنوز در دست بررسی است.