ساماندهی ۲ هزار متقاضی نهضت مسکن در دامغان؛ آغاز عملیات اجرایی

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر یکشنبه در بازدید پروژه‌های نهضت ملی مسکن دامغان از ثبت نام دو هزار و ۶۵۸ متقاضی در سامانه جامع طرح حمایتی مسکن دامغان خبر داد و ادامه داد: از این تعداد وضعیت دو هزار و ۱۲۴ متقاضی ساماندهی شده است.

وی افزود: با انجام قرعه کشی برای جانمایی قطعات اراضی، متقاضیان در سایت ۵۹ هکتاری و ۴۸ هکتاری و سایر پروژه‌های انبوه سازی تعیین تکلیف شدند.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سمنان با تاکید بر اینکه تأمین اراضی به میزان تعداد متقاضیان خواهد بود، ابراز داشت: به همه متقاضیان مهلت لازم برای تعیین تکلیف پرونده داده می‌شود.

حسینی طباطبایی به حضور متقاضیان هنگام انجام مابقی امور اداری مربوط به نهضت ملی مسکن تاکید کرد و ادامه داد: در صورت عدم مراجعه متقاضیان در موعد مقرر تقاضا رد درخواست خواهد شد.

وی افزود: برای تأمین زمین، آماده سازی اراضی و تأمین خدمات زیر بنایی و رو بنایی تلاش می‌شود و لذا عملیات طراحی نقشه‌های اجرایی سایت ۵۹ هکتاری در دست اجرا و عملیات ساخت سایت ۴۸ هکتاری نیز آغاز شده است.