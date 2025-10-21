واگذاری اراضی به ۲۶۶۴ متقاضی نهضت ملی مسکن در دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی ظهر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل مسکن و شهرسازی سمنان اظهار داشت: در شهرستان دامغان هشت هزار و ۸۵۷ متقاضی جهت طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۶۶۴ متقاضی واجد شرایط دریافت اراضی و واحد مسکونی شناخته شدند.

وی اظهار کرد: از ابتدای آغاز طرح نهضت ملی و تصویب قانون جهش تولید مسکن، با توجه به ثبت نام انجام شده در شهرستان دامغان، یک هزار و ۴۱۰ متقاضی واجد شرایط در قالب تخصیص اراضی و پروژه ساماندهی شده‌اند.

حسینی طباطبایی ادامه داد: برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن و جوانی جمعیت در این شهرستان، اراضی ۴۸ هکتاری، ۵۹ هکتاری و ۷.۵ هکتاری تأمین شده که در اراضی ۴۸ هکتاری به یک هزار و ۷۴ متقاضی و در سایت ۷.۵ هکتاری به ۱۴۰ مشمول طرح جوانی جمعیت اراضی واگذار شده است.

وی در رابطه با روند اجرای پروژه‌ها در سایت ۴۸ هکتاری دامغان خاطرنشان کرد: با وجود مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی، بسیاری از شهروندان دامغانی با آورده نقدی خود عملیات ساختمانی خود را پیش می‌برند و در حال حاضر یک‌هزار و ۵۰ متقاضی پروانه ساختمانی خود را دریافت کرده و بیش از ۷۰۰ واحد نیز وارد مرحله عملیات اجرایی ساخت‌وساز شده است؛ همچنین عملیات احداث ۹۰ خانه یک‌طبقه به طور کامل به پایان رسیده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان در رابطه با نحوه ساماندهی مابقی متقاضیان نهضت ملی مسکن و مشمولان طرح جوانی جمعیت این شهرستان اضافه کرد: برای تخصیص اراضی در قالب گروه‌های سه نفره به متقاضیان نهضت ملی مسکن و ویلایی به مشمولان طرح جوانی جمعیت، سایت ۵۹ هکتاری با موافقت شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به محدوده شهر الحاق شد که هم‌اکنون راه و شهرسازی شهرستان در حال انجام امور مربوط به ثبت قرارداد ۴۳۲ مشمول طرح جوانی جمعیت و تعیین گروه‌بندی متقاضیان نهضت ملی مسکن در این سایت قرار دارد.

حسینی طباطبایی با اشاره به مراجعه بیش از ۷۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن به اداره پست دامغان جهت تکمیل فرم و گروه‌بندی متقاضیان تصریح کرد: مطابق آخرین آمار، برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن با وجود ارسال پیامک از مراجعه به اداره پست شهرستان خودداری کرده‌اند و انتظار می‌رود تا این دسته از متقاضیان در اسرع وقت نسبت به انجام امور اداری برای تسریع در انجام کار اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان تصریح کرد: مراحل مربوط به تصویب طرح و نقشه‌های تفکیکی اراضی ۵۹ هکتاری در کمیسیون‌های مربوطه طی شده است و هم‌اکنون این اراضی در مرحله طراحی نقشه اجرایی عملیات آماده‌سازی توسط مشاور قرار دارد.