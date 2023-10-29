دامغان ۸۴۰۰ متقاضی نهضت ملی مسکن دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی طباطبایی صبح یکشنبه در آئین شروع عملیات اجرایی آماده سازی اراضی و ساخت یک هزار و ۷۴ واحد نهضت ملی مسکن شهرستان دامغان به میزبانی سالن ورزشی شهدای مدافع حرم، تاکید کرد: هشت هزار و ۴۲۶ متقاضی از شهرستان دامغان در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.

وی از تأمین زمین برای نهضت ملی مسکن در شهرستان دامغان و همچنین شهرهای دامغان، امیریه و دیباج و… خبر داد و افزود: دو هزار و ۴۳۱ تأمین زمین در فاز اول و در مرحله بعدی نیز برای مابقی متقاضیان تأمین زمین انجام‌خواهد گرفت.

مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان همچنین تاکید کرد: علاوه بر ۳۳۶ واحد تخصیص زمین شده قبلی، عملیات اجرایی یک هزار و ۷۴ واحد ویلایی جدید آغاز خواهد شد.

حسینی طباطبایی با بیان اینکه تاکنون شناسایی و تأمین اراضی به مساحت هزار و ۳۱ هکتار در قالب ۲۷ سایت مسکونی در سطح استان انجام گرفته است، گفت: زمین‌های تأمین شده استعداد تأمین و ساخت ۳۴ هزار واحد مسکونی در استان را دارا است.