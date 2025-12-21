به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، جزئیات طرح «آیین نامه تنظیم گری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» که برای تصویب در هیئت دولت تقدیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده، منتشر شد.

براساس اعلام هئیت رئیسه خانه سینما با تعهد مسعود پزشکیان رییس جمهور، برپایه قبول حق اشتغال سینماگران، طرح «آئین نامه تنظیم گری تولید و نمایش هنرصنعت فیلم و سینما» پس از مطالعه تطبیقی با نمونه‌های معاصر در همسایگی و هم‌طراز در جهان و در چندین نشست با هیئت رئیسه‌های انجمن‌های عضو با شاخصه‌های زیر تنظیم و برای تصویب در هیئت دولت تقدیم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شده است:

تنظیم گری ملی بدل از تصدی‌گری دولتی.

احصای ممنوعیت‌های نمایش آثار، مستند به قوانین موضوعه و اسناد بالادستی.

حضور برآیند افکارعمومی در شوراهای صدور پروانه نمایش.

باور به شأن حرفه‌ای و منزلت حرفه‌ای سینماگران در رفتار مسیولانه مستند به قوانین موضوعه.

رعایت قوانین دادرسی و تجدید نظر خواهی.