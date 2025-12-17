به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، متن آئیننامه تنظیمگری تولید و نمایش فیلمهای سینمایی پس از رایزنی و دستیابی به توافقات صنفی، به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شده است.
این آئیننامه در پی مطالبه جمعیِ اصناف سینمایی و با هدف ساماندهی فرآیندهای تولید و نمایش آثار سینمایی و بازنگری در سازوکارهای صدور مجوز، از سوی هیئترئیسه خانه سینما تدوین شده است؛ موضوعی که پیشتر در قالب میثاق اهالی سینما با رئیسجمهور منتخب نیز مطرح شده بود.
خانه سینما این متن را که با بهرهگیری از نظرات کارشناسان و صاحبنظران حوزه سینما، متناسب با شرایط امروز جامعه و تحولات روز سینمای ایران و جهان تدوین شده، به عنوان مطالبه جامعه اصناف سینمایی، برای بررسی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارائه کرد.
