بازیگر آمریکایی خودکشی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جیمز رانسون، بازیگری که برای بازی در نقش زیگی سوبوتکا در سریال «وایر» و ادی کاسپبراک در فیلم «آن: فصل دوم» شناخته می‌شد، در ۴۶ سالگی به زندگی‌اش خاتمه داد.

رانسون در ۱۲ قسمت از فصل دوم «وایر» در نقش چستر «زیگی» سابوتکا، کارگر بارانداز که به یک جنایتکار خرده‌پا تبدیل شد، بازی کرد. وی همچنین بازیگر فیلم «نسل کشی» بود که در آنجا در کنار الکساندر اسکارشگورد و در نقش یک سرجوخه دریایی بازی کرد. سال ۲۰۱۹، رانسون نقش راننده آرام یک لیموزین را در فیلم «آن: فصل دوم» بازی کرد. از دیگر فیلم‌های اخیر او می‌توان به «تلفن سیاه ۲»، «وی/ اچ/ اس/ ۸۵»، «تعمیر موتور کوچک» و «آنچه ما یافتیم» اشاره کرد.

از جمله آثار تلویزیونی اخیر او می‌توان از «پوکر فیس»، «تیم سیل»، «۵۰ ایالت وحشت» و «اولین» یاد کرد.

رانسون متولد سال ۱۹۷۹، در مرکز هنر و فناوری مریلند تحصیل کرده بود و با بازی در درام نوجوانانه «کن پارک» در سال ۲۰۰۲ به شهرت رسید و یک سال بعد نقش خود را برای سریال «وایر» به دست آورد.