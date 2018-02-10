بازیگر برنده جایزه امی «خانه پوشالی» و «وایر» از دنیا رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، رج ای. کتی بازیگر باوقار برنده جایزه امی سریال‌ «خانه پوشالی» که البته بیشتر به خاطر نقش‌آفرینی خارق‌العاده‌اش در سریال «وایر» شناخته می‌شد، چشم از جهان فروبست.

او ۵۹ سال داشت و جزییات زیادی از مرگ او منتشر نشده، ‌ اما گفته می‌شود مبتلا به سرطان ریه بوده است.

در سال ۲۰۱۵، کتی جایزه امی خود را برای ایفای نقش شخصیت فردی هِیز، صاحب یک مغازه باربکیو در سریال «خانه پوشالی» به دست آورد که دوست شخصیت اصلی داستان یعنی فرانک آندروود با بازی کوین اسپیسی است و در نهایت شغلی در کاخ سفید به دست می‌آورد.

در سریال درام خوش‌نقد «وایر» ساخته دیوید سایمون، کتی بازی به یادماندنی و متفاوتی در نقش نورمن ویلسون؛ روزنامه‌فروشی که تبدیل به سیاستمداری در شهر بالتیمور می‌شود، ایفا کرد. دیگر نقش‌آفرینی معروف او در سریال تحسین‌شده شبکه اچ‌بی‌او یعنی «آز» ساخته تام فونتانا بود.

اخیرا هم کتی در نقش رییس پلیس بایرون گایلز در سریال «دورمانده» ‌ ساخته رابرت کرکمن برای سینه‌مکس و «زندگی ابدی مارتین کوئرنز» شبکه اچ‌بی‌او ظاهر شد.

سرویس استریمینگ نت‌فلیکس در بیانیه‌ای در اواخر روز جمعه اعلام کرد:‌ ما به خاطر درگذشت دوست و همکار عزیزمان در «خانه پوشالی» دل‌شکسته هستیم... رج مهربان‌ترین مرد، بخشنده‌ترین بازیگر و یک جنتلمن واقعی بود.

کتی که به خاطر صدای باریتون و لحن بیان شیوا و خاصش شناخته می‌شد، در ریبوت «چهار شگفت‌انگیز» در سال ۲۰۱۵ نقش دکتر فرانکلین استورم را بازی کرد و از دیگر فیلم‌های او می‌توان به «زاده‌شده در چهارم جولای» ‌سال ۱۹۸۹، «پس باب چطور؟» سال ۱۹۹۱، «خطر واضح و حاضر» سال ۱۹۹۴، «هفت» ‌ سال ۱۹۹۵، «دختر تانک‌چی» سال ۱۹۹۵، «دیوانه آمریکایی» سال ۲۰۰۰ و «پوتی تنگ» سال ۲۰۰۱ اشاره کرد.

در مصاحبه‌ای که کتی با گاردین در سال ۲۰۱۶ داشت، گفت مسیر حرفه‌ای کاری‌اش وقتی به موفقیت واقعی رسید که چهل‌وچهارمین رییس‌جمهور آمریکا سر کار آمد.

او گفت:‌ چیزی که توجه کردم این بود که وقتی باراک اوباما رییس‌جمهور شد، ناگهان سیاه‌پوستانی که خوش‌سخن بودند کار پیدا کردند. او انتخاب شد و ناگهان همان کسانی که قبلا از من می‌پرسیدند «همیشه همینطور صحبت می‌کردی؟» من را استخدام می‌کردند. من هم می‌گفتم می‌دونی چیه لعنتی، آره همیشه همینطوری صحبت می‌کردم.

دیوید سایمون در اعلام خبر مرگ او در توییتر نوشت: رج کتی، ‌ ۱۹۵۸-۲۰۱۸. نه تنها یک بازیگر خوب و استادانه، بلکه یکی از بهترین انسان‌هایی بود که من تا به حال روزهایی طولانی را با او سر صحنه گذرانده‌ام. فقط از منظر هوش و ذکاوت او می‌توانست از هر کسی دو برابر بالاتر باشد و او را به فکر فرو ببرد. رج، خاطره تو یک برکت است.

مجموعه‌ای از هالیوودی‌های دیگر که طی سال‌ها با کتی همکاری کرده‌اند از جمله بو ویلیمون سازنده «خانه پوشالی» هم در توییتر و دیگر رسانه‌های اجتماعی یاد و خاطره او را گرامی داشتند.