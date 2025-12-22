نوسازی ناوگان فرسوده راهبرد کلیدی بهبود کیفیت هوای تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه نوسازی و جایگزینی ناوگان فرسوده با وسایل نقلیه استاندارد، کم مصرف و منطبق با الزامات زیست محیطی، تأثیر مستقیمی بر کاهش انتشار آلاینده‌ها دارد، افزود: این اقدام علاوه بر بهبود کیفیت هوا، نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی شهروندان و کاهش پیامدهای زیست محیطی در استان تهران ایفا می‌کند.

وی با اشاره به تکالیف قانونی مندرج در قانون هوای پاک و اسناد بالادستی حوزه حمل و نقل تصریح کرد: تسریع در اجرای برنامه‌های اسقاط و نوسازی ناوگان حمل و نقل بین شهری، توسعه استفاده از خودروهای با استاندارد آلایندگی بالاتر و سوخت پاک‌تر و همچنین ارتقای نظام معاینه فنی، از الزامات اجتناب ناپذیر مدیریت مؤثر آلودگی هوا است.

عباس نژاد در پایان خواستار هم افزایی و همکاری جدی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و بهره برداران ناوگان در مسیر نوسازی ناوگان فرسوده شد و تأکید کرد: سرمایه گذاری در توسعه حمل و نقل پاک و ایمن، علاوه بر کاهش هزینه‌های زیست محیطی و درمانی، گامی مؤثر در تحقق توسعه پایدار و صیانت از حقوق شهروندان برای برخورداری از هوای سالم به شمار می‌رود.