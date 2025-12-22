مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی تا آخر هفته آسمان به صورت صاف، اواسط امروز و چهارشنبه افزایش ابر، گاهی وزش باد و در مناطق مرکزی و شهر اصفهان در برخی ساعات غبار محلی و افزایش غلظت آلایندهها پیشبینی میشود.
به گفته وی، غلظت آلایندهها طی ۴۸ ساعت پیش رو به ویژه در شهر اصفهان، فرودگاه اصفهان، نجف آباد، مبارکه و خمینی شهر روند افزایشی خواهد داشت.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: در صورت مهار نشدن منابع ثابت و متحرک، آلایندهها در حد ناسالم برای عموم افراد جامعه افزایش مییابد و از این رو لازم است مصرف سوختهای فسیلی مدیریت و فعالیتهای صنعتی آلاینده کنترل شود.
معتمدی با اشاره به اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در سطح استان بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش دارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به هشت درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در سردترین ساعات به پنج درجه سلسیوس زیر صفر میرسد.
وی اضافه کرد: همچنان بویین میاندشت و چادگان به ترتیب با کمینههای دما ۱۸ و ۱۷ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین مناطق استان ثبت شدند.
