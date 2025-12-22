اشتغال بیش از ۸۶ درصدی فارغ التحصیلان مراکز علمی کاربردی خانه کارگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، محمد علیاکبری در همایش ملی پژوهش کار مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان با استناد به نتایج یک مطالعه پیمایشی اعلام کرد که نرخ اشتغال دانشآموختگان مشترک این دو نهاد به ۸۶.۴ درصد رسیده است و این آمار که حاصل پایش عملکرد ۱۴ هزار دانشآموخته است، در کانون توجه حاضرین قرار گرفت و به عنوان شاهدی بر اثربخشی آموزشهای کاربردی و پژوهشهای حلمسألهمحور مورد تحلیل قرار گرفت.
علیاکبری در بخشی از سخنرانی خود با عنوان نقش نهادهای اجتماعی در مهارتآفرینی، ضمن تجلیل از ظرفیت بینظیر خانه کارگر، تاکید کرد: این تشکیلات، با پتانسیل عظیم خود در دسترسی به جامعه هدف، بهترین بستر برای تحقق عدالت آموزشی و تبدیل نیروی کار به سرمایههای ماهر انسانی است. وی با ارائه جزئیات این همکاری استراتژیک افزود: هماکنون ۲۰ مرکز آموزش عالی علمی کاربردی وابسته به خانه کارگر در ۱۴ استان، میزبان ۲۰ هزار و ۶۱۲ دانشجو در ۳۸۱ رشته مهارتی هستند.
وی ادامه داد: این شبکه وسیع، یک زیرساخت پژوهشی ارزشمند برای مطالعه تطبیقی اثربخشی آموزش در مناطق مختلف است.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با اشاره به اهمیت نیازسنجی و آمایش سرزمینی همگام با تحولات روز خاطرنشان کرد: کلید موفقیت این الگو، طراحی محتوای آموزشی مبتنی بر نیاز روز بازار کار با رویکردی آیندهنگری است.
وی تصریح کرد: بررسی ما نشان میدهد که ۱۵ رشته از این مجموعه، در حوزههای پیشرفتهای مانند هوش مصنوعی، نرمافزار و فناوری اطلاعات طراحی شدهاند. این انطباق، نه تصادفی، بلکه حاصل یک پژوهش میدانی و تعامل مستقیم با بازار کار است.
علی اکبری مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر در استانهای زنجان و فارس را دارای بالاترین نرخ اشتغال معرفی و تاکید کرد: موفقیت این مراکز، تأثیر آمایش منطقهای بر اشتغال را تأیید میکند و میتواند به عنوان یک مطالعه موردی برای سایر مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
علیاکبری افزود: ما در دانشگاه جامع علمیکاربردی، مأموریت خود را نه صرفاً آموزش، که تولید راهحل برای مسائل جامعه از طریق پژوهش عملی تعریف کردهایم. این آمار اشتغال، در حقیقت خروجی یک پژوهش عملمحور گسترده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور در پایان با تأکید بر لزوم توسعه و الگوسازی این همکاری، چشمانداز تبدیل مراکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر به یک برند ملی مهارتآموزی را ترسیم و خاطرنشان کرد: این مدل موفق، پاسخی عینی و مبتنی بر داده به دغدغه اصلی این همایش، یعنی یافتن مسیری عملی برای تحقق اقتصاد دانشبنیان است.
