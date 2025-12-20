به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، در ادامه گفتوگوهای هدفمند دانشگاه جامع علمیکاربردی با فعالان بخش خصوصی و شرکای اجتماعی، رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور در دیدار با دبیرکل خانه کارگر و رؤسای مراکز آموزش علمیکاربردی این مجموعه، بر ضرورت انسجامبخشی، تدوین استانداردهای واحد و ارتقای کیفی این مراکز با هدف تبدیل آنها به الگوی دانشگاههای جامعهمحور و خدماتمحور تأکید کرد.
محمد علی اکبری در این نشست که با حضور دبیرکل خانه کارگر، قائممقام رئیس مراکز آموزش عالی علمیکاربردی خانه کارگر، نمایندگان این نهاد و رؤسای مراکز تابعه برگزار شد، با تقدیر از نقش اثرگذار خانه کارگر در توسعه آموزشهای مهارتی، اظهار داشت: جمعیت دانشجویی مراکز آموزش علمیکاربردی خانه کارگر از شمار دانشجویان بسیاری از دانشگاههای بزرگ کشور فراتر رفته است و این ظرفیت کمنظیر، بستر مناسبی برای تحقق عدالت آموزشی و پاسخگویی مؤثر به نیازهای واقعی بازار کار فراهم کرده است.
وی با تشریح آمار دانشجویان این مراکز افزود: از مجموع ۲۰ هزار و ۶۱۲ دانشجوی شاغل به تحصیل، بیش از ۱۰ هزار نفر در حوزه صنعت، حدود ۸ هزار نفر در حوزه مدیریت و خدمات و نزدیک به ۲ هزار نفر در حوزه فرهنگ و هنر در حال مهارتآموزی هستند که این ترکیب، بیانگر جامعیت و توازن رویکرد آموزشی در این مراکز است.
رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی کشور با اشاره به نرخ اشتغال ۸۶.۴ درصدی دانشآموختگان این مراکز، این موفقیت را حاصل همراستایی برنامههای آموزشی با نیازهای روز اقتصاد کشور و تلاش هدفمند مدیران و مدرسان دانست و تصریح کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی خود را محدود به الگوهای سنتی دانشگاههای نسل اول و دوم نمیداند، بلکه یک دانشگاه اجتماعی و کارآفرین است که مأموریت اصلی آن حل مسائل واقعی جامعه و پیوند مؤثر آموزش با عرصه عمل است.
علی اکبری در بخش پایانی سخنان خود، با تأکید بر ضرورت وحدت رویه و بهبود مستمر عملکرد، خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مدیریتی خانه کارگر در تدوین استانداردهای واحد آموزشی، اجرای برنامههای ارتقای کیفیت و توسعه دورههای آموزش کوتاهمدت مهارتمحور شد و خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی آمادگی دارد با همکاری راهبردی خانه کارگر، مراکز آموزش علمیکاربردی این مجموعه را به الگویی پیشرو در آموزش عالی خدماتمحور و جامعهمحور تبدیل کند.
در ادامه این نشست، قائممقام رئیس مراکز آموزش عالی علمیکاربردی خانه کارگر، نمایندگان خانه کارگر و رؤسای مراکز تابعه، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در راستای ارتقای عملکرد و بهبود وضعیت مراکز ارائه کردند.
