معاون آموزش ابتدایی در فهرست پژوهشگران پراستناد جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر، رضوان حکیمزاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۴ در فهرست پژوهشگران برتر پراستناد حوزه علوم انسانی در پایگاه علم و فناوری جهان اسلام (ISC) قرار گرفت.
پژوهشگران پراستناد ، افرادی هستند که آثار علمی آنان در بازه زمانی مشخص، بیشترین میزان ارجاع (Citation) را در نشریات علمی معتبر داخلی و بینالمللی داشته و نقش مؤثری در تولید، توسعه و جهتدهی به دانش در حوزه تخصصی خود ایفا کردهاند.
قرار گرفتن نام معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در میان پژوهشگران پراستناد، بیانگر پیوند عمیق مدیریت آموزشی با پشتوانههای علمی و پژوهشی و تأکیدی بر رویکرد دانشبنیان در برنامهریزیها و تصمیمسازیهای حوزه آموزش ابتدایی است.
پایگاه علم و فناوری جهان اسلام (ISC) بهعنوان یکی از مراجع معتبر علمسنجی در سطح منطقهای و بینالمللی، هر ساله با استناد به شاخصهای دقیق علمسنجی، فهرست پژوهشگران برتر پر استناد را منتشر میکند.
این موفقیت علمی، گامی مهم در ارتقای جایگاه علوم انسانی و تقویت نقش پژوهشگران ایرانی در تولید دانش بومی و اثرگذار در سطح جهان اسلام به شمار میرود.
