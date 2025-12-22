واکنش رسمی ایران به ادعاهای صهیونیست‌ها درباره قتل دانشمند اسرائیلی

سخنگوی وزارت خارجه گفت: رژیم صهیونیستی که خود در ترور و کشتار سابقه دارد، دیگران را هم به کیش خود می‌پندارد.