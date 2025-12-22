دریافت 3 MB کد خبر 6698112 https://mehrnews.com/x39WKb ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۳ کد خبر 6698112 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲ دی ۱۴۰۴، ۰:۳۳ واکنش رسمی ایران به ادعاهای صهیونیستها درباره قتل دانشمند اسرائیلی سخنگوی وزارت خارجه گفت: رژیم صهیونیستی که خود در ترور و کشتار سابقه دارد، دیگران را هم به کیش خود میپندارد. کپی شد مطالب مرتبط اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا، نقض فاحش اصول بینالمللی قطعنامه ضدایرانی سازمان ملل اقدامی سیاسی و تکراری است بقایی: موشک برای دفاع از کیان کشور است و قابل مذاکره نیست برچسبها ایران وزارت خارجه رژیم صهیونیستی
