مردی:رژه خودرویی اعضای ستاد مدیریت بحران شهرستان خلخال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مردی ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم برگزاری رژه خودرویی اعضای ستاد مدیریت بحران و دستگاههای اجرایی با اشاره به اهمیت آمادگی مستمر در حوزه مدیریت بحران، اظهار کرد: برگزاری مانورهایی همچون «صلابت سبلان» نقش مؤثری در ارتقای هماهنگی بین دستگاهها و افزایش سرعت و کیفیت خدماترسانی در شرایط بحرانی دارد.
وی ضمن قدردانی از حضور فعال نیروهای راهداری، شهرداری، اورژانس، آتشنشانی، جمعیت هلال احمر و سایر اعضای ستاد مدیریت بحران، از تلاشهای شبانهروزی کارکنان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منابع طبیعی، محیط زیست، بهزیستی، علوم پزشکی و دیگر دستگاههای اجرایی شهرستان در طول چهار فصل سال تقدیر کرد.
معاون فرماندار خلخال با اشاره به فرارسیدن فصل زمستان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی برای مقابله با حوادثی نظیر بارش برف، یخبندان، سیلاب و انسداد راههای ارتباطی تأکید کرد و افزود: هماهنگی بینبخشی و حضور بهموقع نیروهای امدادی و خدماتی، نقش کلیدی در کاهش خسارات و افزایش ایمنی شهروندان دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، نیروهای شهرداری، آتشنشانی و واحد خدمات شهری را از ارکان اصلی مدیریت بحران شهری برشمرد و گفت: این نیروها در زمان وقوع حوادثی همچون بارشهای شدید، آبگرفتگی معابر، هدایت آبهای سطحی، برفروبی خیابانها و معابر شهری و مدیریت ترافیک، نقش مؤثری در حفظ آرامش و تداوم خدماترسانی به شهروندان ایفا میکنند.
در پایان این مراسم، بر استمرار برگزاری مانورها، تقویت تجهیزات و ارتقای آموزش نیروهای عملیاتی بهعنوان مهمترین راهکارهای افزایش آمادگی شهرستان خلخال در برابر بحرانها تأکید شد.
