وطندوست: انتخابات شوراها در خلخال الکترونیکی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین وطن‌دوست عصر دوشنبه در مراسم انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستای این شهرستان اظهار کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در این شهرستان به‌صورت کاملاً الکترونیکی و مکانیزه برگزار خواهد شد و تمامی مراحل اخذ و شمارش آرا با استفاده از سامانه‌های هوشمند انجام می‌شود.

وی با اشاره به زمان برگزاری انتخابات در ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ افزود: با توجه به وجود برخی ضعف‌ها در زیرساخت‌های ارتباطی و اینترنتی شهرستان، انتظار می‌رود اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل تا پیش از موعد انتخابات، نسبت به تکمیل و تقویت این زیرساخت‌ها اقدام کند.

وطن‌دوست با بیان اینکه اعضای هیئت نظارت این انتخابات پیش‌تر مشخص شده‌اند، گفت: شهرستان خلخال نخستین شهرستان استان اردبیل است که اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در آن انتخاب و معرفی شده‌اند.

فرماندار خلخال با اشاره به آمار اعضای شوراها در این دوره ادامه داد: در مجموع ۳۰۱ نفر به عنوان اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستای این شهرستان انتخاب خواهند شد. این انتخابات بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۵ برگزار می‌شود و حداقل سن داوطلبان ۲۵ سال تمام و حداقل سن رأی‌دهندگان ۱۸ سال تعیین شده است.

وطن‌دوست ادامه داد: انتخابات شوراها در روستاهای دارای حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت برگزار می‌شود. در شهرهای خلخال، کلور و هشجین نیز پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل شورای اسلامی انتخاب خواهند شد.

وی افزود: همچنین در روستاهای دارای بیش از ۱۵۰۰ نفر جمعیت از جمله علی‌آباد، خوجین، طولش، برندق و ولرد در بخش‌های مرکزی، خورش‌رستم و شاهرود، شرایط برای انتخاب پنج عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل شورا فراهم است.

فرماندار خلخال در تشریح حوزه‌ها و صندوق‌های اخذ رأی گفت: در بخش مرکزی ۴۵ حوزه با ۵۰ صندوق، در بخش خورش‌رستم ۲۸ حوزه با ۳۲ صندوق و در بخش شاهرود ۱۹ حوزه با ۲۳ صندوق، مجموعاً ۱۶۱ صندوق وظیفه جمع‌آوری آرای مردم را بر عهده خواهند داشت.

در پایان این جلسه و با رأی معتمدان دعوت‌شده، هشت نفر به عنوان اعضای اصلی و پنج نفر به عنوان اعضای علی‌البدل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرهای خلخال، کلور و هشجین انتخاب و معرفی شدند.