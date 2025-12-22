کولاک شدید در گردنه الماس تردد مسافران را با مشکل مواجه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این سامانه بارشی که از روز جمعه فعالیت خود را در منطقه آغاز کرده، امروز به اوج شدت خود رسید و باعث کاهش شدید دید افقی و اختلال در عبور و مرور شد. به گفته مسئولان، نبود تجهیزات زمستانی در برخی خودروها و بی‌توجهی به هشدارهای هواشناسی و پلیس راه از عوامل اصلی بروز این مشکلات بوده است.

عباس حقی، رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خلخال با اشاره به شرایط حاکم بر این محور گفت: شدت کولاک در ساعات اخیر به حدی رسید که ده‌ها دستگاه خودرو در مسیر گرفتار شدند، اما با تلاش نیروهای راهداری و امدادی، خودروها و سرنشینان آن‌ها به‌موقع نجات یافته و به مسیرهای امن هدایت شدند.

وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای راهداری افزود: راهداران به‌صورت مستمر در محور مستقر هستند و عملیات امدادرسانی و ایمن‌سازی مسیر ادامه دارد.

رئیس اداره راهداری خلخال از رانندگان و مسافران خواست پیش از تردد در این محور، خودروهای خود را به زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی مجهز کرده و از همراه داشتن سوخت کافی اطمینان حاصل کنند.

گفتنی است با توجه به مسدود بودن محور پونل–خلخال، گردنه الماس یکی از مسیرهای اصلی ارتباطی مردم شهرستان خلخال و رانندگان استان‌های شمال‌غرب کشور با استان گیلان به شمار می‌رود و رعایت نکات ایمنی در این مسیر ضروری است.