۵۰ تیم گشت خودرویی در رزمایش زمستانی اردبیل فعال هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عادل منیر صبح شنبه در مراسم آغاز اجرای رزمایش ترافیکی زمستان سال ۱۴۰۴ با اشاره به اینکه رزمایش ترافیکی زمستان همزمان با سراسر کشور از ۲۶ آذر آغاز و تا ۲۰ اسفند ماه ادامه و اجرا خواهد شد؛ اظهار کرد: در رزمایش ترافیکی زمستان روزانه ۵۰ تیم گشت خودرویی پلیس راه با ۱۲۰ نفر در محورهای کوهستانی و گردنه‌ها و جاده‌های برف گیر استان اردبیل با اولویت گردنه‌های «صائین، اسالم و سرچم» نقش آفرینی خواهند کرد.

وی با اشاره به اهداف مهم اجرای این رزمایش گفت: تأمین آرامش سفر، تسهیل و ارتقا ایمنی عبور و مرور، افزایش ایمنی وسایط نقلیه در محورهای مواصلاتی استان اردبیل به هنگام تغییرات وضعیت جوی و بارش برف و کولاک و مدیریت سوانح ترافیکی با همکاری و هماهنگی سازمان‌های دخیل در امر ترافیک، پیشگیری از بروز شرایط بحرانی و کاهش آمار تصادفات و تلفات رانندگی از اهداف مهم اجرای رزمایش ترافیکی زمستان سال ۱۴۰۴ است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل نقش آفرینی مسئولانه و متعهدانه، همدلی، هم افزایی، مشارکت و انسجام سازمان‌های دخیل در امر ترافیک را ضامن اجرای موفق رزمایش ترافیکی زمستان که بستر را برای خدمات رسانی شایسته به رانندگان و مسافران و ارتقای ایمنی عبور و مرور فراهم می‌کند؛ عنوان کرد و افزود: مردم و مسافران با دلگرمی به حضور پلیس و سازمان‌های امدادی و خدماتی در شرایط جوی برف و کولاک و یخبندان اقدام به سفر کرده و این حضور را قوت قبلی برای خود می‌دانند.

سرهنگ منیر خدمات رسانی به مردم در شرایط جوی و سرمای طاقت فرسای فصل زمستان را کاری بسیار مقدس و مصداق مجاهدت در راه خدا دانست و افزود: افزایش حضور محسوس مأموران پلیس راه، فعالیت مستمر و مؤثر تیم‌های گشت در محورهای مواصلاتی، هماهنگی و همکاری لازم با سازمان‌های دخیل در امر ترافیک جهت جلوگیری از انسداد معابر، استفاده حداکثری از امکانات تحت اختیار برای پوشش تمامی محورهای کوهستانی و برف گیر، مشارکت در اجرای عملیات امداد و نجات و یاری رساندن به مسافران و رانندگان گرفتار در برف و کولاک، روانسازی ترافیک و اطلاع رسانی به موقع وضعیت راه‌های استان در اولویت اقدامات این طرح قرار دارد.

وی کل تیم‌های نقش آفرین در رزمایش ترافیکی زمستان سال ۱۴۰۴ را روزانه ۳۱۲ تیم با ۹۵۰ نیرو اعلام کرد و اظهار داشت: حضور فعال و به موقع واحدهای عملیاتی در زمان بارش برف و کولاک، اطلاع رسانی روزانه وضعیت جوی و تاکید بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی و زنجیر چرخ از طریق صدا و سیما، حضور پررنگ واحدهای عملیاتی، همدلی، هم افزایی و مشارکت تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌ها مورد تاکید و انتظار است.

سرهنگ منیر بر اهمیت و ضرورت توجه به توصیه‌های پلیس تاکید کرد و گفت: همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی از جمله زنجیر چرخ، جیره زمستانی، لباس گرم و پتو، پرهیز از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی، بازدید تجهیزات ایمنی خودرو قبل از عزیمت به سفر از جمله برف پاک کن، تجهیزات گرمایشی و لاستیک، توجه به توصیه‌های ایمنی مأموران پلیس راه در طول مسیر برای بستن زنجیر چرخ یا خودداری از رانندگی در ادامه مسیر در صورت مسدود بودن راه و پرهیز از عجله و شتاب بی مورد در زمان بارندگی و لغزندگی سطح راه‌ها از جمله توصیه‌های ایمنی پلیس برای رانندگی در فصل زمستان است.

جانشین فرمانده انتظامی استان اردبیل با بیان اینکه خداوند را به سبب توفیق خدمتگزاری به مردم ولایی ایران و متعهد به نظام اسلامی شاکریم؛ گفت: امیدوارم با همدلی و هم افزایی و هماهنگی، جاده‌های ایمن و بدون حادثه‌ای را برای رانندگان و مسافران و مردم فراهم و لحظاتی آرام و سرشار از آرامش برای آنان رقم بزنیم.