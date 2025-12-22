به گزارش خبرنگار مهر، عنایت بخشی بازیگر پیشکسوت سینما از حدود یک هفته قبل به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده است. این بازیگر هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) بستری و تحت درمان قرار دارد. طبق اعلام دکترها فعلاً زمان ترخیص این هنرمند از بیمارستان مشخص نیست. عنایت بخشی حدود ۷ ماه بیش نیز به دلیل عفونت در بیمارستان بستری شده بود.

عنایت بخشی در چهل و سومین جشنواره فیلم فجر در فیلم «شاه نقش» بازی کرد و دیپلم افتخار بهترین بازیگر نقش مکمل را دریافت کرد.

این هنرمند باسابقه با کارگردانان متعددی همچون ابراهیم گلستان، بهرام بیضایی، علی حاتمی، امیر نادری، مسعود کیمیایی، داریوش مهرجویی و داوود میرباقری سابقه همکاری داشته‌است. وی کار سینما را با بازی در فیلم «آقای هالو» (۱۳۴۹) به کارگردانی داریوش مهرجویی آغاز و پس از آن در آثار متعددی ایفای نقش‌ کرد.

از جمله آثار سینمایی وی می‌توان به «ستارخان» (۱۳۵۱)، «تنگنا» (۱۳۵۲)، «تنگسیر» (۱۳۵۲)، «مسلخ» (۱۳۵۲)، «گوزن‌ها» (۱۳۵۳)، «سناتور» (۱۳۶۳)، «شکار» (۱۳۶۶)، «مسافران» (۱۳۷۰)، «روز واقعه» (۱۳۷۳)، «مسافر ری» (۱۳۷۹)، «سگ‌کشی» (۱۳۷۹) اشاره‌کرد.

در کارنامه هنری وی بازی در مجموعه‌های تلویزیونی همچون «مرد اول» (۱۳۵۵)، «سربداران» (۱۳۶۲)، «سایه همسایه» (۱۳۶۵)، «امام علی» (۱۳۷۵)، «پهلوانان نمی‌میرند» (۱۳۷۶)، «ولایت عشق» (۱۳۷۹) و «ریحانه» (۱۳۸۴) به چشم می‌خورد.

عنایت‌الله بخشی مدرک درجه یک هنری دارد.