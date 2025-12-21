کاظمی:جلسه مدیریت بحران شهرداری خلخال برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کاظمی ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران خلخال از برنامهریزی برای ساماندهی و حصارکشی آرامستان خلخال خبر داد و اظهار کرد: ورودیهای شهر، پیشانی و هویت خلخال برای مسافران و میهمانان است و ساماندهی ورودیهای شهر از برنامههای اصلی شهرداری محسوب میشود.
وی همچنین ساماندهی پیادهروها را از اولویتهای شهرداری در سال جدید عنوان کرد و افزود: بهبود وضعیت معابر پیاده و ارتقای ایمنی شهروندان در دستور کار شهرداری قرار دارد.
شهردار خلخال با قدردانی از پیگیری مسئولان استانی و شهرستانی، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی، فرماندار، امام جمعه خلخال، سپاه ناحیه خلخال، اعضای شورای اسلامی شهر و معاونت عمرانی استانداری اردبیل، تأمین مصالح، قیر و اجرای نهضت آسفالت در سطح شهر را نتیجه این همکاریها دانست.
وی با اشاره به رضایتمندی شهروندان از اجرای نهضت آسفالت بیان کرد: این طرح از سال جدید نیز ادامه خواهد داشت و معابر و کوچههای باقیمانده شهر در برنامه آسفالت شهرداری قرار دارند.
کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود به برگزاری مانور ترکیبی «صلابت سبلان» در آبانماه اشاره کرد و ادامه داد: حضور فعال شهرداری در کنار سایر دستگاهها بهعنوان یکی از ارگانهای زیرساختی، موجب جلب نظر مسئولان کشوری شد و در پی آن، قول مساعد برای تأمین ماشینآلات سنگین به شهرداری خلخال داده شد.
وی بازگشایی معابر را از اولویتهای شورای اسلامی شهر و شهرداری خلخال دانست و افزود: بازگشایی پل ائللرباغی و سایر طرحهای بازگشایی در سطح شهر با هدف کاهش ترافیک، تسهیل تردد و افزایش رفاه شهروندان با جدیت در حال پیگیری است.
