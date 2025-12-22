  1. استانها
  2. مازندران
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۵۵

معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شوراها در نوشهر معرفی شدند

معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شوراها در نوشهر معرفی شدند

نوشهر- اعضای اصلی و علی‌البدل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر در حوزه انتخابیه شهرستان نوشهر معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نوشهر، شهر پول و شهر کجور شامگاه دوشنبه معرفی شدند.

این جلسه در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی انتخابات برگزار شد و پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، انتخاب ۸ نفر معتمد اصلی و ۵ نفر معتمد علی‌البدل هیأت اجرایی از طریق رأی‌گیری و با اکثریت نسبی آرا انجام شد.

بر این اساس، محمدرضا فولادی، مرضیه یوسفیان، عباس شیرینی همپا، جواد بسطامی، عادل علیزاده، ایرج متاجی، محمدرضا نعمایی و نورالدین کوچ‌پیده به عنوان معتمدین اصلی هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان نوشهر انتخاب شدند.

همچنین احمدرضا محسنی، حمزه بواسحاقی، سکینه دیوسالار، حاج رضا خطیبی و اسفندیار نظری به عنوان معتمدین علی‌البدل این هیأت معرفی شدند.

هیئات اجرایی امانت‌دار و مورد اعتماد جامعه باشند

در ادامه این نشست شاهرخ جهانشاهی فرماندار شهرستان نوشهر با تأکید بر نقش کلیدی هیأت اجرایی در فرآیند انتخابات گفت: هیئت اجرایی نقش اصلی در برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و اعضای آن باید بی‌طرف، امانتدار و مورد اعتماد جامعه باشند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه و اهمیت اتحاد ملی افزود: در تعیین صلاحیت‌ها نیز نگاه ما مبتنی بر همین اتحاد مقدس است و حضور نمایندگان اقشار مختلف در هیأت اجرایی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی سالم و منسجم خواهد بود.

فرماندار نوشهر در تشریح ویژگی‌های اعضای هیئت اجرایی اظهار کرد: اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، بی‌طرفی کامل، امانتداری، رازداری، رعایت اصول قانونی به‌ویژه در حوزه خویشاوندی‌های نسبی و سببی، توان حضور مستمر در جلسات و برخورداری از روحیه کار گروهی از مهم‌ترین الزامات فعالیت در هیأت اجرایی است.

گفتنی است هیئت اجرایی انتخابات نقش محوری در برگزاری صحیح، منظم و قانونمند انتخابات شوراهای اسلامی شهر دارد و فعالیت آن در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها آغاز شده است.

کد خبر 6698623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها