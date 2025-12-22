معتمدان هیئت اجرایی انتخابات شوراها در نوشهر معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر نوشهر، شهر پول و شهر کجور شامگاه دوشنبه معرفی شدند.

این جلسه در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی انتخابات برگزار شد و پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین در دستور کار قرار گرفت. در ادامه، انتخاب ۸ نفر معتمد اصلی و ۵ نفر معتمد علی‌البدل هیأت اجرایی از طریق رأی‌گیری و با اکثریت نسبی آرا انجام شد.

بر این اساس، محمدرضا فولادی، مرضیه یوسفیان، عباس شیرینی همپا، جواد بسطامی، عادل علیزاده، ایرج متاجی، محمدرضا نعمایی و نورالدین کوچ‌پیده به عنوان معتمدین اصلی هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر در شهرستان نوشهر انتخاب شدند.

همچنین احمدرضا محسنی، حمزه بواسحاقی، سکینه دیوسالار، حاج رضا خطیبی و اسفندیار نظری به عنوان معتمدین علی‌البدل این هیأت معرفی شدند.

هیئات اجرایی امانت‌دار و مورد اعتماد جامعه باشند

در ادامه این نشست شاهرخ جهانشاهی فرماندار شهرستان نوشهر با تأکید بر نقش کلیدی هیأت اجرایی در فرآیند انتخابات گفت: هیئت اجرایی نقش اصلی در برگزاری انتخابات را بر عهده دارد و اعضای آن باید بی‌طرف، امانتدار و مورد اعتماد جامعه باشند.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب پس از جنگ ۱۲ روزه و اهمیت اتحاد ملی افزود: در تعیین صلاحیت‌ها نیز نگاه ما مبتنی بر همین اتحاد مقدس است و حضور نمایندگان اقشار مختلف در هیأت اجرایی، زمینه‌ساز برگزاری انتخاباتی سالم و منسجم خواهد بود.

فرماندار نوشهر در تشریح ویژگی‌های اعضای هیئت اجرایی اظهار کرد: اعتقاد به اسلام و قانون اساسی، بی‌طرفی کامل، امانتداری، رازداری، رعایت اصول قانونی به‌ویژه در حوزه خویشاوندی‌های نسبی و سببی، توان حضور مستمر در جلسات و برخورداری از روحیه کار گروهی از مهم‌ترین الزامات فعالیت در هیأت اجرایی است.

گفتنی است هیئت اجرایی انتخابات نقش محوری در برگزاری صحیح، منظم و قانونمند انتخابات شوراهای اسلامی شهر دارد و فعالیت آن در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها آغاز شده است.