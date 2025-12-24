معرفی معتمدان هیات اجرایی انتخابات شورای شهر قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، نشست انتخاب معتمدان هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر قصرشیرین صبح چهارشنبه، در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراها و ماده ۳۸ آئیننامه اجرایی مربوطه برگزار شد.
پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدان در دستور کار قرار گرفت و در پایان رأیگیری، هشت نفر بهعنوان اعضای اصلی و پنج نفر نیز بهعنوان اعضای علیالبدل هیأت اجرایی این دوره از انتخابات انتخاب شدند.
فرماندار قصرشیرین با اعلام اسامی منتخبان گفت: مراد محمودیانفر، جواد منصوری، فرشاد چولکی، میثم پرهیخته، سلیم سیمایی، مازیار افراز، لیلا یوسفپور و عزیز کرمی بهعنوان اعضای اصلی و میثم کوشکی، شمساله شهبازی، نادیا یاوری، فرخنده گنجی و زهرا کریمی بهعنوان اعضای علیالبدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.
محمد شفیعی با اشاره به ترکیب منتخب هیأت اجرایی افزود: حضور بانوان در این فرآیند با رویکردی بیطرفانه و قانونمحور قابل تقدیر است و برای نخستین بار، بانوان بهصورت رسمی در هیأت اجرایی انتخابات شورای شهر قصرشیرین حضور دارند.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ بیطرفی اعضای هیأت اجرایی اظهار کرد: انتظار میرود همه اعضا بدون هرگونه تبلیغ شخصی، در چارچوب قانون عمل کرده و در جامعه برای افزایش مشارکت بانوان و ارتقای نقش آنان در مدیریت شهری تلاش کنند.
فرماندار قصرشیرین در پایان خاطرنشان کرد: تقویت حضور زنان در نهادهای محلی و توجه به تنوع جنسیتی، میتواند به پویایی، آبادانی و بهبود کیفیت تصمیمگیریها در شورای اسلامی شهر قصرشیرین منجر شود.
