به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار سنندج در نشست معتمدین شهر سنندج که به منظور انتخاب اعضای هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر برگزار شد، با تأکید بر رویکرد مجموعه فرمانداری در برگزاری انتخابات، اظهار کرد: هدف ما این است که هیأت اجرایی و ستاد انتخابات، انتخاباتی سالم، مشارکتی و رقابتی را برگزار کنند و در این مسیر همه ظرفیت‌های اجتماعی شهر به‌کار گرفته شود.



سجادی با اشاره به ترکیب معتمدین انتخاب‌شده افزود: معتمدین از نظر فکری، سنی، جنسیتی و صنفی با تنوع مناسب انتخاب شده‌اند تا نماینده بخش‌های مختلف جامعه باشند و حضور همه اقشار در فرآیند انتخابات محقق شود.

فرماندار سنندج با بیان اینکه مبنای تصمیم‌گیری در انتخابات، قانون است، تصریح کرد: در اجرای قانون، منافع مردم باید محور اصلی تصمیمات باشد و هیأت اجرایی صرفاً در چارچوب اختیارات قانونی خود عمل خواهد کرد و به‌هیچ‌وجه «ماشین امضا» نخواهد بود.



سجادی حفظ آبرو و حیثیت نامزدهای انتخابات را از اولویت‌های جدی برشمرد و گفت: همه اقدامات باید در چهارچوب قانون و اخلاق انتخاباتی انجام شود و صیانت از شأن داوطلبان، یک اصل غیرقابل اغماض است.



وی تأکید کرد: اولویت اصلی در تمامی مراحل انتخابات، منافع مردم، حاکمیت و دولت خواهد بود و خروجی تلاش‌ها و زحمات عوامل اجرایی و نظارتی باید به‌طور ملموس به نفع شهر و شهروندان باشد.



فرماندار سنندج در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که در فرآیند بررسی‌ها تأیید صلاحیت می‌شوند، باید در راستای انجام وظایف قانونی خود حرکت کرده و عملکرد آنان در جهت منافع شهر و شهروندان سنندج باشد.



در این نشست، از میان ۳۰ نفر از معتمدین شهر سنندج از اقشار مختلف پس از طی مراحل قانونی، صلاحیت آنان به تأیید هیأت نظارت، ۸ نفر به‌عنوان اعضای اصلی و ۵ نفر به‌عنوان اعضای علی‌البدل هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر سنندج با رأی مخفی معتمدین انتخاب شدند.



برای اعضای اصلی هیأت اجرایی سیدعباس احمدی، نظام مرادی، توفیق سرفراز، هیرش رضایی، روناک بابایی، جمال مهدی، اسعد فتاحی، و کاوه قادری انتخاب شدند و برای اعضای علی البدل نیز جبار طهماسبی، منوچهر عثمانپور، فرزاد خاکی، سیروس ثنائی و رمضان یوسفی منتخب معتمدین بودند.