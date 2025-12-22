معتمدین هیأت اجرایی انتخابات شورای شهر صحنه معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیأت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر صحنه، در نشستی رسمی و بر اساس ضوابط قانونی تعیین شدند.

این جلسه ساعت ظهر دوشنبه اول دی‌ماه ۱۴۰۴، در اجرای تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون و ماده ۳۸ آئین‌نامه اجرایی انتخابات، با حضور اعضای واجد شرایط برگزار شد و پس از احراز رسمیت جلسه، فرآیند انتخاب معتمدین در دستور کار قرار گرفت.

در ادامه، انتخاب ۸ نفر معتمد اصلی و ۵ نفر معتمد علی‌البدل هیأت اجرایی از طریق رأی‌گیری مخفی و با اکثریت نسبی آرا انجام شد.

بر این اساس، فرزاد حاتمی عمارت، کرم‌اله کرماجانی، قاسم قربانی‌نژاد، حسین‌رضا نظری‌فر، مصطفی اکبری سردهلقی، علی میرزانادری، علی دلفانی و احمدعلی کرمی مال‌امیری به عنوان معتمدین اصلی هیأت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر صحنه انتخاب شدند.

همچنین میلاد طلایی، رضا مرادی، شهره مکری و شهین کرمی به عنوان معتمدین علی‌البدل این هیأت معرفی شدند.

گفتنی است هیأت اجرایی انتخابات نقش مهمی در برگزاری صحیح، منظم و قانونمند فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر دارد و فعالیت آن در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراها آغاز شده است.