  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۱ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۳

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی:

میراث مشترک ملت‌ها بستری برای همگرایی و تقویت صلح فرهنگی است

میراث مشترک ملت‌ها بستری برای همگرایی و تقویت صلح فرهنگی است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: میراث مشترک ملت‌ها بستری برای همگرایی، گفت‌وگو و تقویت صلح فرهنگی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب فرهنگی ایران و قزاقستان عصر امروز دوشنبه ۱ دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اونتالاپ اونالبایف سفیر جمهوری قزاقستان در ایران، جمعی از سفرای کشورهای خارجی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی، در مجموعه فرهنگی‌تاریخی نیاوران برگزار شد.

سیدرضا صالحی‌امیری در این آئین، با خوشامدگویی به سفیر جمهوری قزاقستان و سفرای سایر کشورها، از برگزاری نخستین رویداد از سلسله برنامه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با عنوان «میراث‌مشترک، پیوند پایدار» ابراز خرسندی کرد و گفت: خوشبختانه این رویداد، آغاز مسیری هدفمند در دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است و خرسندم که شروع این مسیر با کشور قزاقستان رقم خورده؛ کشوری که پیوندهای عمیق فرهنگی و تاریخی با ایران دارد و میراث مشترک نیاکان ما همچون امانتی گران‌بها برای امروز ما به یادگار مانده است.

وی با اشاره به تجربه‌های موفق پیشین در بهره‌گیری از ظرفیت فرهنگ و هنر برای ارتباط میان ملت‌ها افزود: پیش از این، اجرای ارکستر سمفونی فیلارمونیک ارمنستان در کنار تخت‌جمشید، با استقبال گسترده مردم مواجه شد و نشان داد که زبان فرهنگ و هنر، زبانی نافذ، ماندگار و فراملی است.

وزیر میراث‌فرهنگی با تاکید بر جایگاه آئین یلدا در حافظه فرهنگی منطقه تصریح کرد: یلدا یکی از کهن‌ترین و زیباترین میراث‌های مشترک ما با کشورهای منطقه است؛ میراثی که قرن‌ها مردمان این سرزمین‌ها را گرد نور، گرما، مهر و امید به یکدیگر پیوند داده و همچنان حامل پیام همبستگی و تداوم فرهنگی است.

صالحی‌امیری حضور سفرای کشورهای مختلف، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شخصیت‌های فرهنگی در این رویداد را نشانه اهمیت آن دانست و اظهار کرد: این سطح از مشارکت دیپلماتیک و فرهنگی، بیانگر جایگاه بالای رویدادهای فرهنگی در تعمیق روابط میان ملت‌ها و تقویت تعاملات منطقه‌ای است.

وی با اشاره به ثبت مشترک پرونده گرامی‌داشت فارابی میان ایران و قزاقستان در یونسکو گفت: مایه مباهات است که ایران و قزاقستان به‌صورت مشترک پرونده گرامی‌داشت فارابی را به یونسکو ارائه کردند و این پیوند عمیق فرهنگی و تاریخی به‌صورت رسمی نشان داده شد. این تجربه موفق، الگویی ارزشمند برای تعریف و اجرای پروژه‌های مشترک فرهنگی با سایر کشورهای منطقه و جهان به شمار می‌رود؛ همان مسیر الهام‌بخشی که پیش‌تر در ثبت‌جهانی نوروز طی شد.

وزیر میراث‌فرهنگی نوروز را کهن‌ترین و زیباترین میراث مشترک ملت‌های منطقه دانست و افزود: با افتخار اعلام می‌کنم که جمهوری اسلامی ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۵ میزبان اجلاس وزیران گردشگری و جشن جهانی نوروز در تهران خواهد بود و از سفرا درخواست دارم زمینه حضور بزرگان فرهنگی و نخبگان کشورهای خود را در این رویداد بین‌المللی فراهم کنند.

صالحی‌امیری با تبیین نگاه راهبردی ایران به میراث مشترک تاکید کرد: بر این باورم که میراث مشترک، پلی برای پیوند ملت‌هاست، نه دیواری برای جدایی یا عاملی برای شکاف. از این‌رو، وظیفه ماست که این میراث را بهتر بشناسیم، عمیق‌تر بفهمیم و به‌درستی به جهانیان معرفی کنیم.

وی ادامه داد: نوروز، یلدا، مهرگان و ده‌ها آئین کهن دیگر، همراه با شخصیت‌های بزرگ علمی و فرهنگی و دیگر مفاخر تمدنی، محدود به مرزهای جغرافیایی نیستند و گستره‌ای تمدنی را شکل داده‌اند که به‌درستی می‌توان آن را «سرزمین مهر» نام نهاد.

وزیر میراث‌فرهنگی با اشاره به اهداف عملیاتی این رویداد گفت: هدف ما از برگزاری شب فرهنگی ایران و قزاقستان، بررسی آخرین چالش‌ها و فرصت‌ها در حوزه توسعه مسیرهای گردشگری، تبادل گردشگران، گسترش همکاری‌های میراث‌فرهنگی و معرفی صنایع‌دستی کشورهاست. امیدوارم همان‌گونه که این رویداد در تهران برگزار شد، شاهد برگزاری آن در جمهوری قزاقستان نیز باشیم.

کد خبر 6698735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها