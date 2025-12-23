به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا صالحیامیری وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با صدور پیامی، درگذشت زندهیاد جواد صفینژاد، اندیشمند برجسته و چهره ماندگار علوم انسانی را ضایعهای عمیق برای سپهر علمی، فرهنگی و تمدنی ایرانزمین دانست.
وی با اشاره به نقش برجسته این استاد فرهیخته در مطالعات میانرشتهای و ایرانمحور، گفت: مرحوم صفینژاد سهمی بنیادین در تبیین جغرافیای فرهنگی، مردمشناسی اقوام و عشایر و بازخوانی رابطه تاریخی انسان، سرزمین و زیستبوم ایفا کرد.
وزیر میراثفرهنگی با تاکید بر جایگاه کمبدیل این اندیشمند فقید در مطالعات قنات تصریح کرد: پژوهشهای ماندگار او در حوزه کاریز، که بهدرستی وی را «پدر کاریز ایران» نامیدهاند، قنات را بهمثابه میراثی تمدنی، تجلی خرد ایرانی و الگویی پایدار از زیست در تاریخ ایران معنا کرد؛ میراثی که پیونددهنده فرهنگ، طبیعت و هویت ملی است.
صالحیامیری در پایان، ضمن تسلیت این فقدان اندوهبار به خانواده آن مرحوم و جامعه دانشگاهی کشور، از درگاه خداوند متعال برای آن استاد وارسته، رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان، صبر و آرامش مسئلت کرد.
