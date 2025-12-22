به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم دورهمی «چله‌ی ورامین» به مناسبت آغاز فصل زمستان خبر داد و گفت این آئین ملی، جزو نوزدهمین میراث ناملموس جهانی ایران است و با حضور شاعران، نویسندگان و کتابخوانان محلی برگزار می‌شود.

تاجیک اظهار داشت: اجرای حافظ‌خوانی، سعدی‌خوانی، نقالی و شاهنامه‌خوانی و همچنین بررسی آداب و رسوم و اشعار محلی ورامین، از جمله برنامه‌های این مراسم است.

وی افزود: این برنامه با حضور اساتید برجسته بومی از جمله استاد سعید وزیری، استاد محمد امینی، استاد حسن فرازمند، استاد حسین تاجیک، استاد مهدی میرآقایی و استاد محبوبه غلامی و اجرای مصطفی ولیزاده برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تصریح کرد: مراسم چله‌ی ورامین به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) ورامین برنامه‌ریزی شده و هم اکنون تا ساعت ۱۹ در محل کتابخانه واقع در پارک ۱۵ خرداد (دانشسرا) شهر ورامین برگزار می‌شود.