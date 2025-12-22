  1. استانها
  تهران
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۰

دورهمی «چله‌ی ورامین»؛ پاسداشت آیین ملی و میراث ناملموس ایران

ورامین- رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین گفت: مراسم دورهمی چله‌ی ورامین به مناسبت آغاز زمستان و پاسداشت این آیین ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تاجیک بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مراسم دورهمی «چله‌ی ورامین» به مناسبت آغاز فصل زمستان خبر داد و گفت این آئین ملی، جزو نوزدهمین میراث ناملموس جهانی ایران است و با حضور شاعران، نویسندگان و کتابخوانان محلی برگزار می‌شود.

تاجیک اظهار داشت: اجرای حافظ‌خوانی، سعدی‌خوانی، نقالی و شاهنامه‌خوانی و همچنین بررسی آداب و رسوم و اشعار محلی ورامین، از جمله برنامه‌های این مراسم است.

وی افزود: این برنامه با حضور اساتید برجسته بومی از جمله استاد سعید وزیری، استاد محمد امینی، استاد حسن فرازمند، استاد حسین تاجیک، استاد مهدی میرآقایی و استاد محبوبه غلامی و اجرای مصطفی ولیزاده برگزار می‌شود.

رئیس اداره میراث فرهنگی ورامین تصریح کرد: مراسم چله‌ی ورامین به همت اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نهاد کتابخانه‌های عمومی و کتابخانه حضرت ولیعصر (عج) ورامین برنامه‌ریزی شده و هم اکنون تا ساعت ۱۹ در محل کتابخانه واقع در پارک ۱۵ خرداد (دانشسرا) شهر ورامین برگزار می‌شود.

