به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین زارعی، نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتقاد از نحوه تخصیص بودجه فرهنگی کشور اظهار کرد: وقتی بودجه فرهنگ کاهش پیدا می‌کند، اولین جایی که آسیب می‌بیند مناطق دور از مرکز هستند. در عمل، کم‌بودجه شدن فرهنگ یعنی حذف برنامه‌های فرهنگی در شهرستان‌ها و تمرکز حداقلی امکانات در چند شهر بزرگ که آسیب زا است.

زارعی افزود: فرهنگ در مناطق بومی فقط هنر و فعالیت نمادین نیست؛ ابزار حفظ هویت محلی، پیوند اجتماعی و انتقال تجربه میان نسل‌هاست. وقتی این حوزه تضعیف می‌شود، جامعه محلی آرام‌آرام دچار گسست هویتی می‌شود و جوانان ارتباط خود را با ریشه‌های فرهنگی‌شان از دست می‌دهند.

وی ادامه داد: یکی از خطاهای جدی در بودجه‌ریزی این است که فرهنگ به عنوان بخشی قابل حذف دیده می‌شود، در حالی که در بسیاری از مناطق، فعالیت فرهنگی تنها ابزار پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. وقتی فرهنگ حذف شود، هزینه‌های اجتماعی، امنیتی و حتی مهاجرت افزایش پیدا می‌کند.

نماینده مردم دشتی و تنگستان تصریح کرد: مسئله کشور کمبود منابع نیست؛ مسئله این است که عدالت در توزیع منابع رعایت نمی‌شود. اگر تنها بخشی از درآمدهای کلان شرکت‌های بزرگ و صنایع مستقر در مناطق مختلف به توسعه فرهنگی همان مناطق اختصاص یابد، بسیاری از مشکلات حل می‌شود و فرهنگ از حالت مصرفی خارج خواهد شد.

زارعی با اشاره به نقش فرهنگ در حفظ انسجام اجتماعی گفت: فرهنگ زبان مشترک مردم است. وقتی این زبان ضعیف شود، شکاف‌های اجتماعی، نسلی و منطقه‌ای عمیق‌تر می‌شود. توسعه بدون فرهنگ، توسعه‌ای ناپایدار و پرهزینه است که دیر یا زود جامعه را با بحران مواجه می‌کند.

وی در پایان تأکید کرد: نگاه به بودجه فرهنگ باید از مرکزگرایی فاصله بگیرد. اگر قرار است کشور منسجم بماند، باید فرهنگ در همه مناطق دیده شود. حذف یا تضعیف بودجه فرهنگی در استان‌ها، به معنای تضعیف انسجام ملی است و این مسئله در بلندمدت هزینه‌ای به‌مراتب سنگین‌تر از صرفه‌جویی های کوتاه‌مدت خواهد داشت.