به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم خنفری نماینده مردم شادگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وضعیت بودجه فرهنگی کشور گفت: اولین جایی که کاهش بودجه فرهنگ اثرش را نشان میدهد، مناطق کمتر برخوردار است. وقتی منابع فرهنگی محدود میشود، مرکز شاید همچنان نفس بکشد، اما حاشیهها عملاً از چرخه فرهنگ حذف میشوند.
خنفری با اشاره به تجربه میدانی خود از حوزه انتخابیهاش ادامه داد: در بسیاری از مناطق، فرهنگ تنها ابزار پیوند اجتماعی، هویتبخشی و جلوگیری از گسست نسلی است. وقتی بودجه این بخش کاهش پیدا میکند، جوانان از فضاهای فرهنگی، آموزشی و هویتی جدا میشوند و این خلأ به سرعت با آسیبهای اجتماعی پر میشود.
وی افزود: نگاه غالب در بودجهریزی این است که فرهنگ هزینهای غیرضروری تلقی میشود، در حالی که برای مناطق محروم، فرهنگ یک ضرورت حیاتی است. اگر امروز سالن فرهنگی، کتابخانه، فعالیت هنری و برنامههای اجتماعی حذف شود، فردا باید چند برابر آن هزینه را در حوزههای انتظامی، قضائی و اجتماعی پرداخت کنیم.
نماینده مردم شادگان با تأکید بر اینکه مسئله اصلی کمبود منابع نیست، تصریح کرد: کشور با کمبود پول مطلق مواجه نیست، بلکه با بیعدالتی در توزیع منابع روبهروست. بخشهایی از اقتصاد کشور گردش مالی بسیار بالا دارند، اما سهمی در تقویت فرهنگ عمومی و محلی ندارند. اگر این توازن اصلاح شود، فرهنگ اولین قربانی کسریها نخواهد بود.
خنفری خاطرنشان کرد: فرهنگ فقط مربوط به پایتخت و مراکز بزرگ نیست. فرهنگ محلی، زبان، آئینها و سبک زندگی مردم مناطق مختلف، سرمایه ملی است. تضعیف این سرمایه، به معنای تضعیف وحدت ملی و افزایش شکافهای اجتماعی است. وقتی یک منطقه احساس کند دیده نمیشود، فاصله اجتماعی عمیقتر میشود.
وی ادامه داد: یکی از خطاهای جدی این است که بودجه فرهنگ به شکل یکسان و بدون توجه به نیاز مناطق توزیع میشود. مناطق محروم نیازمند حمایت هدفمند هستند، نه حذف تدریجی. اگر عدالت فرهنگی رعایت نشود، توسعه متوازن هم تحقق پیدا نمیکند.
خنفری در پایان تأکید کرد: فرهنگ ستون انسجام اجتماعی و عامل پیوند مردم با نظام تصمیمگیری است. کاهش بودجه فرهنگ، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، فقط یک تصمیم مالی نیست؛ یک تصمیم اجتماعی با پیامدهای بلندمدت است. اگر میخواهیم جامعهای منسجم و امیدوار داشته باشیم، باید فرهنگ را از حاشیه بودجه به متن سیاستگذاری بازگردانیم.
