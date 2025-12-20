به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحسان قاضیزاده هاشمی، نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از ساختار تخصیص بودجه فرهنگی گفت: وقتی سهم فرهنگ در بودجه کل کشور کوچک میشود، اولین جایی که عملاً از چرخه حمایت حذف میشود، مناطق خارج از مرکز است. این یعنی نابرابری فرهنگی بهصورت سیستماتیک بازتولید میشود، نه تصادفی.
وی ادامه داد: در بسیاری از شهرستانها، فرهنگ تنها ابزار حفظ هویت محلی، پیوند نسلها و جلوگیری از فرسایش اجتماعی است. وقتی بودجه فرهنگی کاهش پیدا میکند، این مناطق نه امکان جایگزین دارند و نه ظرفیت جبران. نتیجه آن، گسست اجتماعی، مهاجرت فرهنگی و تضعیف سرمایه انسانی است.
قاضیزاده هاشمی افزود: برخلاف تصور رایج، فرهنگ در مناطق کمتر برخوردار یک امر تجملی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. اگر در کلانشهرها حذف یک برنامه فرهنگی شاید چندان دیده نشود، در شهرستانها حذف همان برنامه به معنای خاموش شدن تنها کانون فرهنگی یا اجتماعی منطقه است.
وی با اشاره به نگاه متمرکز در بودجهریزی تصریح کرد: بخش عمدهای از بودجههای فرهنگی در سطح ملی هزینه میشود، اما اثر آن بهطور عادلانه در جغرافیای کشور توزیع نمیشود. این تمرکزگرایی فرهنگی، بهتدریج احساس نادیدهگرفتهشدن را در مناطق تقویت میکند و این برای انسجام ملی خطرناک است.
نماینده مردم فریمان گفت: مسئله کمبود منابع مطلق نیست، بلکه عدالت در تخصیص است. اگر فرهنگ بهدرستی دیده شود، میتواند از بسیاری هزینههای اجتماعی، امنیتی و حتی اقتصادی در مناطق جلوگیری کند. نادیده گرفتن این واقعیت، به معنای انتقال هزینهها به آینده است.
قاضیزاده هاشمی در پایان تأکید کرد: بودجه فرهنگ فقط یک عدد در جدول نیست؛ معیاری است برای سنجش میزان عدالت، توجه به هویتهای محلی و نگاه حاکمیت به انسجام ملی. اگر این بودجه تضعیف شود، شکافهای اجتماعی عمیقتر میشود و ترمیم آن بهمراتب پرهزینهتر خواهد بود.
