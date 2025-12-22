تحقق اهداف فرهنگی بدون تأمین منابع مالی ممکن نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قلی ابراهیمی، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از ضروریات جامعه امروز ما، توجه جدی به امور فرهنگی و مباحث مرتبط با ارزشهایی است که ملت ایران برای آنها قیام کرد و انقلاب اسلامی را به پیروزی رساند. بیتردید توجه به تأمین هزینهها و اعتبارات مورد نیاز در این حوزه باید در دستور کار دولت قرار داشته باشد.
وی افزود: ولنگاری فرهنگی که امروز در جامعه مشاهده میشود، بهویژه ولنگاری فضای مجازی بدون محدودیت، بدون حسابوکتاب و بدون رعایت ضوابط، قابل پذیرش نیست. این در حالی است که در همه کشورهای دنیا، چه کشورهای پیشرفته و چه کشورهای در حال توسعه، برای فضای مجازی ضوابط و چارچوبهای مشخصی وجود دارد و این ضابطهمندی باید در کشور ما نیز اعمال شود.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این زمینه خانوادههای اصیل و متدین کشور پای کار هستند و مطالبه جدی دارند، اما دولت نیز باید به وظیفه خود عمل کند و مسئولیتهایش را بهدرستی ادا کند.
وی گفت: از سوی دیگر، حاکمیت در قالب ۲۴ دستگاه فرهنگی باید تکلیف خود را در جهتگیری صحیح و توجه عملی به مباحث ارزشی روشن و مشخص کند. این موضوع کاملاً شدنی است و نیازمند عزم و هماهنگی جدی میان دستگاههای مسئول است.
ابراهیمی افزود: یکی از مطالبات اصلی ملت، ساماندهی ولنگاری فرهنگی و ولنگاری فضای مجازی است؛ مطالبهای که هدف آن ضابطهمند شدن این فضا و صیانت از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی جامعه است.
