رضا کوچک زاده تهمتن مدیر رادیو مقاومت در تشریح سیر تحول این شبکه به خبرنگار مهر بیان کرد: رادیو مقاومت با شعار محوری «صدای استقامت تا پیروزی» بهدنبال آن است که به روایت تجربه ملی زیسته مردم ایران از مقاومت، اتحاد و انسجام ملی و دشمنشناسی پایدار در برابر جبهه معارض بپردازد.
وی اضافه کرد: این رادیو با تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن در حوزههای روانی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی، بایستههای مقابله هوشمندانه را برای افکار عمومی روشن کرده و صدای ایستادگی، عقلانیت جمعی و امید فعال ملت ایران را به سرمایهای ماندگار برای آینده کشور تبدیل میکند.
مدیر رادیو مقاومت درباره مأموریت جدید شبکه تصریح کرد: این شبکه مقاومت را بهعنوان واقعیتی جاری در امنیت، زندگی، اقتصاد و فرهنگ جامعه تبیین میکند و با تمرکز ویژه بر جنگ ۱۲ روزه، ابعاد اقتدار ملی، اتحاد و همبستگی مردمی و ناکامی جنگ روانی و شناختی دشمن را بازخوانی و تحلیل میکند.
وی ادامه داد: در این مسیر، نقش راهبردی مقام معظم رهبری در هدایت همزمان میدان نظامی و صحنه جنگ شناختی و مدیریت هوشمند بحران بهعنوان محور اقتدار پایدار کشور برجسته میشود. رادیو مقاومت پیوند میان مردم، نیروهای مسلح، نخبگان علمی و رسانه را بهمثابه ستونهای قدرت ملی روایت و ارتقای سطح بازدارندگی دفاعی را برای مخاطبان تبیین میکند. همچنین، محورهای مقاومت و پیشرفت علمی و فناورانه، سازندگی و اقتصاد مقاومتی بهمنزله نشانههای عینی حرکت رو به جلوی کشور تشریح میشوند. این شبکه با پرداختن به فرهنگ مقاومت، نقش زنان، شورآفرینی نسل جوان، همبستگی ملی و تحولات منطقهای جبهه مقاومت، امید اجتماعی، انسجام ملی و تصویر ایران مقتدر در معادلات منطقهای و جهانی را تقویت می کند.
کوچک زاده درباره رویکردهای شبکه گفت: رادیو مقاومت از ابتدای راهاندازی، مسیر خود را از «خبر و موضوع» به سمت «معنا و هویت» تعریف کرد. مقاومت صرفاً یک موضوع رسانهای نیست، بلکه یک منظومه فکری، فرهنگی و تمدنی است که باید روایت شود. به همین دلیل، شبکه بهتدریج از پرداخت جزیرهای به مسائل، به سمت روایت کلان و پیوسته از مقاومت در عرصههای علم، فرهنگ، اقتصاد، امنیت و زندگی روزمره مردم حرکت کرد. نقطه تمایز رادیو مقاومت، ترکیب واقعیت میدان با روایت صادقانه و امیدآفرین است.
وی درباره نقش رادیو مقاومت در میان دانشگاهیان تصریح کرد: محور روایت پیشرفت علمی و جهاد دانشبنیان در رادیو مقاومت مبتنی بر این باور است که امید واقعی از دل واقعیت میآید. ما تلاش کردهایم دستاوردهای علمی کشور را در قالب روایت مسیر طی شده، تلاش، شکستها و موفقیتها به تصویر بکشیم. در این شبکه، نخبگان، پژوهشگران، شرکتهای دانشبنیان و جوانان خلاق صرفاً «سوژه رسانهای» نیستند، بلکه صاحبان روایت هستند. ارتباط مستمر با دانشگاهها، مراکز پژوهشی و زیستبوم نوآوری باعث شده رادیو مقاومت به تریبونی برای بازتاب ظرفیتهای واقعی کشور تبدیل شود. نتیجه این رویکرد، تقویت اعتماد به توان داخلی و شکلگیری امیدی فعال است که به کنش و حرکت در بستر کلان گفتمان «ما می توانیم» منجر میشود.
مدیر رادیو مقاومت درباره تاثیر این شبکه عنوان کرد: دشمن با تمرکز بر دوگانهسازیها و دو قطبی سازی های کاذب، تلاش میکند تصویر جامعهای چندپاره و ناکارآمد از ایران بسازد. حال آنکه در جنگ ۱۲ روزه حد اعلایی از اتحاد ملی شکل گرفت و نشان داد که راز ماندگاری تمدن ایران در ادوار تاریخ و اکنون، همین همبستگی ملی است. مأموریت رادیو مقاومت در این میدان، بازنمایی واقعیت ایرانِ یکپارچه و همدل است. تلاش می کنیم به جای دامنزدن به دوقطبیها، بر نقاط اشتراک ملی، حافظه جمعی و تجربههای موفق همبستگی تمرکز کنیم.
وی اضافه کرد: در این فرایند، روند تاریخی اتحاد ملی از دفاع مقدس ۸ ساله تا دفاع مقدس ۱۲ روزه و همچنین مواجهه هوشمندانه و همدلانه مردم با بحرانهای طبیعی و اجتماعی، بهصورت ملموس، مستند و قابل درک برای افکار عمومی به نمایش در می آید بهگونهای که سرمایه همبستگی ملی بهعنوان یک تجربه واقعی و زنده در حافظه جمعی تقویت، تبیین و بازنمایی شود. ما روایت مردم عادی، اقوام، نسلها و سلایق مختلف را در کنار هم مینشانیم تا نشان دهیم انسجام ملی یک شعار سیاسی نیست، بلکه یک تجربه زیسته و واقعی در جامعه ایران است.
کوچک زاده در پایان گفت: بستر حضور مستقیم مردم در برنامهها از طریق روایتهای میدانی و تعامل در شبکههای اجتماعی فراهم شده است. تلاش میکنیم تصویری واقعی از اقتدار، ایثار و پیشرفت کشور ارائه دهیم. استفاده از زبان صمیمی و نزدیک به زندگی مردم، همراه با فضای امیدبخش و پرنشاط رسانهای، بهانه ای می شود مخاطبان احساس شنیدهشدن و مشارکت واقعی داشته باشند. نتیجه این رویکرد، افزایش اعتماد عمومی، تقویت سرمایه اجتماعی و تثبیت جایگاه رادیو مقاومت بهعنوان رسانهای مردمی و قابل اتکا بوده است.
علاقهمندان میتوانند رادیو مقاومت را روی موج اف.ام ردیف ۹۵,۵ مگاهرتز بشنوند.
