کد خبر 6699025
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۷

موارد قلبی در صدر مأموریت‌های اورژانس تهران

محمد اسماعیل توکلی رئیس اورژانس تهران گفت: پرتکرارترین ماموریت های ما موارد قلبی و بعد حوادث ترافیک است.

