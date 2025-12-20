ثبت ۲۵ هزار و ۱۱۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲۲ الی ۲۸ آذر ۱۴۰۴) مجموع ۲۵۱۱۹ مأموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۵۷۴۸ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۷۷۰ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند و در این مدت ۶۰۶۱۴ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد که از این تعداد متأسفانه ۴۱۸۸ نفر مزاحم (معادل ۶.۹ درصد کل تماس‌ها) با این مرکز بوده است.

به گفته وی؛ از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۳۶۸۵ مورد حوادث ترافیکی (۱۴.۷ درصد از کل مأموریت‌ها) و ۲۱۴۳۴ مورد (۸۵.۳ درصد از کل مأموریت‌ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است و اورژانس هوایی ۹ سورتی پرواز داشته است که در پی آن شش نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.