برخورد خودروی پژو با دیوار و مصدومیت ۳ نفر در ارومیه

به گزارش خبرگزرای مهر به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، در پی لغزندگی مسیر، یک دستگاه خودروی پژو در ارومیه دچار سانحه شده و با دیوار برخورد کرد که در این حادثه ۳ نفر مصدوم شدند.

در این حادثه، دو مرد و یک زن دچار مصدومیت شدند که با اعزام سه دستگاه آمبولانس توسط عوامل اورژانس، پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، به بیمارستان امام خمینی منتقل شدند.

گفتنی است رئیس سازمان اورژانس کشور که در سفر دو روزه به ارومیه به‌سر می‌برد، در جریان بازدیدهای میدانی و در مسیر، با مشاهده این حادثه در محل حضور یافته و از نزدیک روند ارائه خدمات پیش‌بیمارستانی به مصدومان را مورد بررسی قرار داد.