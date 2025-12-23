توقیف ۴۵ تن نهاده دامی در سمنان؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از کشف ۴۵ تن نهاده دامی ذرت در سمنان خبر داد و اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی با هوشیاری مانع از قاچاق این محموله شده است.

وی ادامه داد: با اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر انتقال نهاده دامی از بند ماهشهر به سرخه و مهدیشهر موضوع در دست بررسی تخصصی پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان سمنان دریافت که این محموله به درون انباری واقع در سمنان تخلیه شده است، ادامه داد: این محموله فاقد مجوز قانونی توسط سه کامیون حمل شده بود.

حسینی از شناسایی و توقیف کامیون‌ها خبر داد و تصریح کرد: پنج متهم پرونده نیز دستگیر و برای آنها پرونده قضائی تشکیل شده است.

وی افزود: ارزش محموله فوق طبق نظر کارشناسان امر ۱۸ میلیارد ریال برآورد می‌شود که به مراجع ذی‌ربط تحویل داده شده است.