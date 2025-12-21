  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۰۰

دستگیری ۴ متهم سرقت آلومینیوم از کارخانه‌ای در دامغان

دستگیری ۴ متهم سرقت آلومینیوم از کارخانه‌ای در دامغان

سمنان- فرمانده انتظامی استان سمنان از کشف سرقت مواد آلومینیومی از یک کارخانه در دامغان خبر داد و گفت: با اقدام فوری و پیگیری مأموران پلیس، چهار نفر از متهمان اصلی این پرونده دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: در پی اعلام شکایت مالک کارخانه‌ای در دامغان مبنی بر سرقت آلومینیوم موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی شگرد سارقان را جا به جایی بار و انتقال آن به خودرو دیگر عنوان کرد و ادامه داد: کارآگاهان پلیس با ردیابی موضوع دریافتند این سرقت توسط رانندگان و سرنشینان دو کامیون هنگام جا به جایی بار اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از سرقت هشت تن مفتول آلومینیوم در این واحد صنعتی خبر داد و اظهار کرد: با بهره گیری تجهیزات هوشمند پلیس موفق به شناسایی کامیون‌ها شد.

حسینی از توقف و توقیف دو کامیون فوق خبر داد و تصریح کرد: چهار متهم اصلی این سرقت همگی دستگیر و پس از تکمیل پرونده همگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از نیروهای درگیر این پرونده برای شناسایی سارقان، افزود: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۲۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

کد خبر 6696935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها