به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان، اظهار داشت: در پی اعلام شکایت مالک کارخانه‌ای در دامغان مبنی بر سرقت آلومینیوم موضوع در دستور کار رسیدگی قرار گرفت.

وی شگرد سارقان را جا به جایی بار و انتقال آن به خودرو دیگر عنوان کرد و ادامه داد: کارآگاهان پلیس با ردیابی موضوع دریافتند این سرقت توسط رانندگان و سرنشینان دو کامیون هنگام جا به جایی بار اتفاق افتاده است.

فرمانده انتظامی استان سمنان از سرقت هشت تن مفتول آلومینیوم در این واحد صنعتی خبر داد و اظهار کرد: با بهره گیری تجهیزات هوشمند پلیس موفق به شناسایی کامیون‌ها شد.

حسینی از توقف و توقیف دو کامیون فوق خبر داد و تصریح کرد: چهار متهم اصلی این سرقت همگی دستگیر و پس از تکمیل پرونده همگی به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از نیروهای درگیر این پرونده برای شناسایی سارقان، افزود: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر ۲۵ میلیارد ریال برآورد می‌شود.