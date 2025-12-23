آمنه تقدیسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوع بالای آسیبهای دندانی در میان کودکان و نوجوانان اظهار کرد: لازم است اقدامات فوری و رعایت نکات بهداشت دهان پس از حادثه انجام شود.
وی، با بیان اینکه از هر چهار کودک زیر هشت سال و از هر دو کودک بین هشت تا ۱۲ سال، یک نفر تجربه آسیب به دندان، فک یا صورت را دارد، ابراز کرد: بیشتر این آسیبها در خانه، مدرسه و هنگام بازی یا فعالیتهای ورزشی رخ میدهد و در صورت عدم انجام اقدامات اولیه صحیح، آسیبهای ثانویه میتواند شدیدتر از خود آسیب اولیه باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با تأکید بر حفظ خونسردی والدین در لحظات اولیه حادثه تصریح کرد: ابتدا باید وضعیت عمومی کودک و احتمال آسیب به سر بررسی شود و سپس ناحیه آسیبدیده با آب یا سرم شستوشو گردد.
وی خاطرنشان کرد: در صورت شکستگی جزئی دندان، مراجعه طی یک تا دو روز کافی است، اما در مواردی مانند لقشدگی شدید، پارگی لثه یا بیرونافتادن کامل دندان دائمی، مراجعه فوری به دندانپزشک اهمیت حیاتی دارد.
تقدیسی افزود: اگر دندان دائمی بهطور کامل از دهان خارج شد، پس از شستوشوی کوتاه با آب و بدون تماس با ریشه، باید در اولین فرصت در جای خود قرار گیرد و حداکثر ظرف یک ساعت به دندانپزشک مراجعه شود تا شانس حفظ دندان افزایش یابد.
وی همچنین نقش پیشگیری در کاهش آسیبهای دندانی را مهم دانست و گفت: استفاده از محافظهای دهانی در ورزشهای پرخطر مانند رزمی، فوتبال و بسکتبال، میتواند به طور قابل توجهی از بروز این آسیبها جلوگیری کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در پایان تأکید کرد: حفظ آرامش، رعایت بهداشت دهان و دندان پس از آسیب و مراجعه به موقع به دندانپزشک، سه اصل اساسی در مدیریت صحیح آسیبهای دندانی است و بیتوجهی به آسیبهای ظاهراً ساده، پیامدهای جبرانناپذیری به همراه دارد.
نظر شما