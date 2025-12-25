شهرداری گرگان با شکست نفت زاگرس به صدر برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان موفق شد با نتیجه ۷۴ بر ۶۶ میزبان خود نفت زاگرس جنوبی جهرم را شکست دهد.

این دیدار در سالن فرجام جهرم برگزار شد و شاگردان شهرداری گرگان با ارائه نمایشی حساب‌شده، برتری خود را در طول مسابقه حفظ کردند تا یک پیروزی مهم خارج از خانه را به نام خود ثبت کنند.

تیم شهرداری گرگان که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال را به دست آورده بود، با این پیروزی ۲۳ امتیازی شد و با عبور از رقبا، بار دیگر به صدر جدول رقابت‌ها بازگشت.