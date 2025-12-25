  1. استانها
  2. گلستان
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۴۱

شهرداری گرگان با شکست نفت زاگرس به صدر برگشت

شهرداری گرگان با شکست نفت زاگرس به صدر برگشت

گرگان-شاگردان شهرداری گرگان با پیروزی ۷۴ بر ۶۶ مقابل نفت زاگرس جنوبی جهرم، دوباره فرماندهی جدول لیگ برتر بسکتبال را به دست گرفتند و نشان دادند مدعی اصلی قهرمانی همچنان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، در دیدار معوقه هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های ایران، تیم شهرداری گرگان موفق شد با نتیجه ۷۴ بر ۶۶ میزبان خود نفت زاگرس جنوبی جهرم را شکست دهد.

این دیدار در سالن فرجام جهرم برگزار شد و شاگردان شهرداری گرگان با ارائه نمایشی حساب‌شده، برتری خود را در طول مسابقه حفظ کردند تا یک پیروزی مهم خارج از خانه را به نام خود ثبت کنند.

تیم شهرداری گرگان که فصل گذشته عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال را به دست آورده بود، با این پیروزی ۲۳ امتیازی شد و با عبور از رقبا، بار دیگر به صدر جدول رقابت‌ها بازگشت.

کد خبر 6701892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها