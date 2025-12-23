به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه پس از هشت سال اتفاق خوبی در شهر افتاده است، اظهار کرد: جشنواره تئاتر شهر توسط سازمان فرهنگی و هنری پیگیری شد و پس از هشت سال تعطیلی، این جشنواره خوب شهری با همکاری هنرمندان خوبی مجدداً شکل گرفت.
وی افزود: بنده بر این رویداد نظارت داشتم. این رویداد با شعار تهران؛ بازخوانی یک هویت اصیل برگزار میشود و ۲۰۰ اجرا برای عموم پیش بینی شده که با استقبال چشمگیری مواجه شده است. ۶ هزار نفر با بلیت رایگان از نمایشها دیدن کردند.
نادعلی با بیان اینکه فضا به سمت سیاسی شدن رفته و برخی اعضا میخواهند در انتخابات شورا شرکت کنند، یادآور شد: دوستان پشت درهای بسته این موضوع را مطرح میکنند که دشمن میخواست حمله کند تا مردم تحت فشار نظامی به خیابانها بیایند. اینبار تمام تلاش آنها این است که شورشی شکل بگیرد و سپس در بخش نظامی وارد عمل شوند.
وی ادامه داد: با کارهایی که ما در شورا کردیم، حتماً مردم باید در انتخاب خود دقت کنند. از تریبونهای خود چه استفادههایی کردیم یا نکردیم؟ امروز قاعدهای در انتخاب شهردار در نظر گرفتند که کاملاً بوی سیاسی میدهد. اگر قانون باشد ما به آن عمل میکنیم و شهردار تهران هم در مورد آن صحبتی نداشته است.
