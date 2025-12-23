نادعلی: جشنواره تئاتر شهر پس از ۸ سال به تهران بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه شورای شهر تهران با تبریک ایام ماه رجب، اظهار کرد: ایام ماه رجب را خدمت دوستان عزیز تبریک عرض می‌کنم و پیشاپیش میلاد حضرت عیسی مسیح (ع) را خدمت همه آزادگان جهان و همچنین هم‌میهنان مسیحی‌مان تبریک می‌گویم.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر شهر در تهران گفت: یک اتفاق بسیار خوب پس از هشت سال در شهر تهران در حال رخ دادن است که تحت عنوان جشنواره تئاتر شهر برگزار می‌شود. این جشنواره هشت سال پیش در دوره پنجم شورای شهر کاملاً تعطیل شد، اما اکنون توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، چه در مدیریت قبلی آقای دکتر باقری و چه در مدیریت فعلی آقای دکتر اعلمی، پیگیری شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: دوستان با همکاری اساتید حوزه تئاتر توانستند یک جشنواره شهری بسیار خوب را راه‌اندازی کنند. اساتید بزرگی همچون ایرج راد، آقای محسن قصابیان، نادر برهانی، حسین مسافر آستانه، شهرام کرمی، شهرام زرگر و همچنین تعدادی از بانوان فعال این حوزه در شکل‌گیری این جشنواره نقش مؤثری داشتند.

نادعلی با بیان اینکه به عنوان مسئول کمیته هنر شورای شهر به‌صورت مستمر در این موضوع نظارت داشته است، گفت: این جشنواره یک اتفاق بزرگ شهری محسوب می‌شود؛ در کنار اینکه یک رویداد هنری است، بر هویت و روایت‌های زندگی در کلان‌شهر تهران تمرکز دارد و شعار آن «تهران، بازخوانی یک هویت اصیل» است.

وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این جشنواره آن است که ۲۰۰ اجرای رایگان در فضاهای تخصصی و عمومی شهر تهران برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز اجراها با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده و با وجود اینکه معمولاً تئاتر نسبت به سینما مخاطب کمتری دارد، سالن‌ها به‌طور کامل پر می‌شود.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره بیان کرد: استقبال چشمگیری به‌ویژه در حوزه تئاتر صحنه‌ای کودک و نوجوان صورت گرفته است. همچنین بخش‌های متنوعی مانند عکس، پوستر و موضوعات هنری دیگر در این جشنواره پیش‌بینی شده و تاکنون حدود ۶ هزار نفر توانسته‌اند به‌صورت رایگان از نمایش‌ها استفاده کنند و اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.

نادعلی در ادامه سخنان خود و در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فضای سیاسی کشور و نزدیک شدن به انتخابات گفت: نمی‌دانم به هر صورت فضای ما به سمت انتخابات در حال حرکت است و هر کدام از اعضای محترم شورا احتمالاً یا قصد شرکت در انتخابات را دارند یا می‌خواهند بر انتخابات تأثیر بگذارند. ما باید شرایط کشور را واقعاً در نظر بگیریم.

وی افزود: اگر در دوره قبل برخی دوستان در پشت درهای بسته و در جلسات محرمانه سیاسی و نظامی دائم این موضوع را مطرح می‌کردند که دشمن قصد داشت با فشار نظامی، مردم را به شورش وادار کند، این طرح به‌طور کامل با شکست مواجه شد؛ آن هم به‌دلیل میهن‌پرستی مردم و هوشیاری به‌موقع آنان.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: امروز نیز تلاش‌هایی صورت می‌گیرد تا با شگردهای مختلف، مردم از درون تحریک شوند، فضا به سمت شورش برود و سپس از مسیر فشارهای نظامی وارد عمل شوند. ما در شرایطی قرار داریم که کشور به‌صورت مستمر با التهاب مواجه است، اما هر کدام از ما در صفحات شخصی و مصاحبه‌های خود اظهاراتی مطرح می‌کنیم.

نادعلی گفت: انتخابات در پیش است؛ یا مردم به ما رأی می‌دهند یا رأی نمی‌دهند. مردم با توجه به عملکرد ما در شورای شهر باید درباره انتخاب‌های خود تصمیم بگیرند. ما باید از خود بپرسیم صندلی‌هایی که در اختیار داریم را برای چه حرف‌هایی استفاده کرده‌ایم و برای چه موضوعاتی استفاده نکرده‌ایم. من ابتدا خودم را خطاب قرار می‌دهم تا کسی معترض نشود؛ قطعاً می‌توانستیم بهتر از این عمل کنیم.

وی با انتقاد از برخی فضاسازی‌ها در فضای رسانه‌ای و شخصی افزود: اینکه در صفحات شخصی خود به این موضوع می‌پردازیم که شهردار تهران می‌خواهد بماند یا نماند، در حالی که یک قاعده مشخص در سیستم انتخاب شهردار تعیین شده که بوی سیاسی می‌دهد، اما همه ما سکوت کردیم؛ چرا که اگر قانون، قانون باشد، همه باید طبق آن عمل کنند.

سخنگوی شورای شهر تهران تأکید کرد: شهردار تهران تاکنون هیچ اظهار نظری از جانب خود مطرح نکرده است، اما برخی افراد مدام بحث‌هایی را ایجاد می‌کنند تا یکی پاسخ دهد و دوباره پاسخ دیگری داده شود. در حالی که مردم به دنبال حل مشکلاتشان هستند و انتظار دارند شورا بر وظایف اصلی خود تمرکز داشته باشد.