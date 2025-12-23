  1. جامعه
۱۵ کشته و ۱۹ زخمی در تصادف اتوبوس در شهر سمارانگ اندونزی

در یک تصادف اتوبوس در تقاطع خروجی عوارضی کراپیاک در شهر سمارانگ، استان جاوه مرکزی اندونزی، ۱۵ نفر کشته و ۱۹ نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، طبق گزارش دفتر جستجو و نجات سمارانگ، اتوبوس مسافربری با سرعت بالا در حال حرکت بود که راننده کنترل خود را از دست داد و باعث برخورد اتوبوس به مانع جاده‌ای و واژگونی آن شد.

بودیونو، رئیس دفتر جستجو و نجات سمارانگ، گفت: «روند تخلیه بسیار دشوار بود زیرا برخی از قربانیان در داخل اتوبوس گیر افتاده بودند و دسترسی به آن توسط شیشه‌های شکسته مسدود شده بود. پرسنل نجات مجبور شدند وارد اتوبوس واژگون شده شوند، دسترسی به قربانیان را باز کنند و آنها را با احتیاط بیشتری تخلیه کنند.»

این دفتر تأیید کرد که همه مجروحان با موفقیت خارج شده و به بیمارستان‌های محلی اعزام شده‌اند.

