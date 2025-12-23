به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقیخانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۵۰ روز گذشته و به دنبال اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف منجر به انسداد مسیر در کیلومتر ۴۸ باند شمالی آزادراه قزوین–کرج، بلافاصله تیمهای گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو به دلیل بیمبالاتی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از رانندگی در حالت غیرطبیعی، هنگام عبور از کنار یک دستگاه کامیون به سمت راست منحرف شده و با پهلوی چپ کامیون برخورد کرده است.
رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی این برخورد، کامیون تعادل خود را از دست داده و پس از برخورد با نیوجرسیهای میانی آزادراه و جابهجایی تعدادی از آنها به لاین مقابل، واژگون شد.
سرهنگ تقیخانی تصریح کرد: در ادامه این حادثه، یک دستگاه خودروی پراید نیز با کامیون واژگونشده برخورد کرد که مجموع این تصادفات منجر به انسداد چندساعته آزادراه قزوین–کرج شد.
وی با اشاره به مصدوم شدن راننده کامیون گفت: مصدوم حادثه بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد و با تلاش مأموران پلیس راه و عوامل راهداری، پس از پاکسازی محل حادثه و روانسازی ترافیک، مسیر در کوتاهترین زمان ممکن بازگشایی و تردد به حالت عادی بازگشت.
رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری کامل هنگام رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگی در حالت غیرطبیعی، از جمله پس از مصرف مشروبات الکلی یا برخی داروها، تهدیدی جدی برای ایمنی ترافیک است و طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر جریمه نقدی یکمیلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۱۰ نمره منفی، شش ماه محرومیت از رانندگی و معرفی به مراجع قضائی را به دنبال دارد.
