۲ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

بی‌مبالاتی راننده پژو آزادراه قزوین–کرج را مسدود کرد

قزوین – رئیس پلیس راه استان قزوین از وقوع یک سانحه رانندگی در باند شمالی آزادراه قزوین–کرج خبر داد و گفت: این حادثه موجب انسداد موقت مسیر و مصدومیت یک نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: ساعت ۱۴:۵۰ روز گذشته و به دنبال اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تصادف منجر به انسداد مسیر در کیلومتر ۴۸ باند شمالی آزادراه قزوین–کرج، بلافاصله تیم‌های گشت پلیس راه به همراه عوامل امدادی در محل حاضر شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد راننده یک دستگاه خودروی سواری پژو به دلیل بی‌مبالاتی و ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از رانندگی در حالت غیرطبیعی، هنگام عبور از کنار یک دستگاه کامیون به سمت راست منحرف شده و با پهلوی چپ کامیون برخورد کرده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین ادامه داد: در پی این برخورد، کامیون تعادل خود را از دست داده و پس از برخورد با نیوجرسی‌های میانی آزادراه و جابه‌جایی تعدادی از آن‌ها به لاین مقابل، واژگون شد.

سرهنگ تقی‌خانی تصریح کرد: در ادامه این حادثه، یک دستگاه خودروی پراید نیز با کامیون واژگون‌شده برخورد کرد که مجموع این تصادفات منجر به انسداد چندساعته آزادراه قزوین–کرج شد.

وی با اشاره به مصدوم شدن راننده کامیون گفت: مصدوم حادثه بلافاصله توسط عوامل امدادی به مراکز درمانی منتقل شد و با تلاش مأموران پلیس راه و عوامل راهداری، پس از پاکسازی محل حادثه و روان‌سازی ترافیک، مسیر در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازگشایی و تردد به حالت عادی بازگشت.

رئیس پلیس راه استان قزوین در پایان با تأکید بر ضرورت هوشیاری کامل هنگام رانندگی خاطرنشان کرد: رانندگی در حالت غیرطبیعی، از جمله پس از مصرف مشروبات الکلی یا برخی داروها، تهدیدی جدی برای ایمنی ترافیک است و طبق بند «ب» ماده ۱۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، علاوه بر جریمه نقدی یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۱۰ نمره منفی، شش ماه محرومیت از رانندگی و معرفی به مراجع قضائی را به دنبال دارد.

    نظرات

    • اسماعیل IR ۰۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      18 0
      پاسخ
      چند روزپیش یکی از همین ها تو جاده لایی می‌کشید امد سمت من خودم تمایل دادم سمت شانه خاکی اینه بغلم شکست جلوتر زد به تیبا رد شد زد گارد ریل خلاصه رسیدم بهش مست بود این اشخاص باعث مرگ دیگران میشن باید اینها را قانون بکشه بجای گرانی اقلام معیشنی،ملت، برای تامین کسری بودجه این اشخاص جریمه های ۵۰ملیون بار اول دوم سوم ببرید بالا بااینکه این مبلغ هم کفاف صدمه دیدن ملت نمیده
    • محمد IR ۰۹:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      14 0
      پاسخ
      دو روز پیش باز تو همین اتوبان یه تصادف خیلی بد شده بود خیلی بد رانندگی میکنن بعضی راننده ها پلیس باید قدم به قدم دوربین کنترل سرعت بزاره که همه درست راه برن
    • ناشناس IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      12 2
      پاسخ
      گواهینامه این افراد خطر ناک باید ابطال بشه متاسفانه پلیس قدرت اجرایی نداره وهرکی هم هرجوری دوست داره رانندگی میکنه.
    • رضا IR ۱۶:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      9 1
      پاسخ
      سلام من راننده وانت هستم تقریبا هرروز تو این اتوبانم و تقریبا هرروز از این موارد زیاد میبینم خواهشم اینه اکه با این افراد شدیدا برخورد بشه همینطور با برخی راننده اتوبوس هایی که با ۱۴۰ تا سرعت از لاین وسط میرن و فکر میکنن اتوبان برای اونهاست و جان همه رو به خطر می اندازند
    • IR ۱۷:۱۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      7 3
      پاسخ
      بعدازپنجاه وپنج سال بایدبرای کامیون ها مسیر دیگری درست میکردندجاده دیگر کشش کامیون راندارد
    • نادر ثنایی IR ۱۷:۵۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      5 0
      پاسخ
      رانندگی در حال مستی باید شدیدتر و شامل سه ماه زندان باشد..واقعا وضعیت رانندگی در ایران و خصوصا تهران فاجعه بار هست...رانندگان اتوبوس های مسافربری تا رانندگی هیجانی در بزرگراه ها ..باید سخت و پر هزینه باشد
    • علی IR ۱۸:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      8 0
      پاسخ
      پلیس فقط کنترل سرعت رو نظارت میکنه و باقی تخلفات اصلا رسیدگی نمیشه!!!! تو کل دنیا لاین عوض کردن باید با راهنما زدن باشه متاسفانه توی کشور ما هیچ!!!!
    • جابر IR ۱۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      چراماشینهای سنگین درلاین وسط رانندگی می‌کنند درصورتی که به خاطرسرعت کمی که دارندبایددرخط ۳ حرکت کنند واین خودخواهی راننده های سنگین وسرعت بعضی ازخودروهای سبک همیشه صحنه های تلخی رادراین جاده رقم میزنه.
    • داود IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      رانندگان پر خطر باید با دوربین شناسایی و خودرو چند ماه توقیف شود

