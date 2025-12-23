کنشگری فعال هادیان سیاسی سپر جامعه در برابر تحریف و جنگ شناختی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی یوسفی پیش از ظهر سه شنبه در همایش هادیان سیاسی سپاه صاحبالامر (عج) استان قزوین با اشاره به پیچیدگیهای فضای رسانهای امروز اظهار کرد: شبکههای اجتماعی و جریانهای خبری بستری برای تحریف واقعیتها فراهم کردهاند و در چنین شرایطی، هادیان سیاسی با اتکا به دانش سیاسی، شناخت اجتماعی و ارتباط نزدیک با اقشار مختلف، نقشی کلیدی در تبیین صحیح تحولات ایفا میکنند.
وی افزود: مأموریت هادیان سیاسی صرفاً انتقال اطلاعات نیست، بلکه بصیرتافزایی و کمک به درک عمیق پدیدههاست تا جامعه بتواند میان حق و باطل تمایز قائل شود و از تصمیمگیریهای احساسی و سطحی فاصله بگیرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه استان قزوین با تأکید بر اهمیت «جهاد تبیین» تصریح کرد: مقابله با جریان تحریف نیازمند کنشگری مستمر، هوشمندانه و مستدل است و هادیان سیاسی در این میدان نقش پیشبرنده دارند؛ چه در پاسخگویی به شبهات و چه در روایتگری دقیق از واقعیتها و دستاوردها، همراه با نقد منصفانه کاستیها.
یوسفی با اشاره به نقش پیونددهنده هادیان سیاسی میان نخبگان و بدنه جامعه گفت: این ارتباط دوسویه موجب انتقال صحیح مطالبات مردمی و در عین حال، ترجمه تحلیلهای تخصصی به زبان قابل فهم برای عموم میشود که نتیجه آن، تقویت انسجام اجتماعی و همگرایی فکری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: ارتقای جایگاه هادیان سیاسی، آموزش مستمر و بهروزرسانی دانش آنان متناسب با تحولات روز، میتواند اثرگذاری این مجموعه را در عرصه بصیرتافزایی افزایش دهد. امروز که آگاهی مهمترین سرمایه اجتماعی است، حضور فعال هادیان سیاسی نقش تعیینکنندهای در صیانت از حقیقت و پایداری فکری جامعه دارد.
