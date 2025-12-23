به گزارش خبرگزاری مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در همایش هادیان سیاسی استان قزوین با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و جهانی اظهار کرد: ام‌القرای جهان اسلام اینجاست؛ اینجا قرارگاه حسین‌بن‌علی (ع) و حرم جمهوری اسلامی است و ایران مهد پرورش مجاهدانی چون شهید قاسم سلیمانی است.

وی افزود: تعبیر «ای ایران بخوان» یعنی هرکس ایران را دوست دارد، در این سنگر کنار ماست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین پیام تصویری خود پس از حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی تصریح کردند که مردم پشتیبان خواهند بود و دست قدرتمند نیروهای مسلح دشمن را له خواهد کرد؛ این یعنی مردم در کنار نیروهای مسلح در قرارگاه جنگ ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین با تأکید بر نقش مردم در صحنه، تصریح کرد: مردم انصافاً تمام‌کننده بودند و همه صاحبان تریبون از منبرها و مداحان تا روحانیت، دانشگاهیان، پاسداران، نویسندگان و شاعران وظیفه دارند این مسیر را ادامه دهند؛ البته نباید دشمن را دست‌کم گرفت.

سردار رفیعی آتانی ادامه داد: امروز ۹۹ درصد مردم گوشی همراه دارند و دشمن از همین بسترها رصد می‌کند، اما همان دشمنی که به این ابزارها دل بسته، به یاری خدا زیر پای ملت له خواهد شد. آنچه باید در ادبیات عمومی تکرار شود «اعتماد ملی»، «امید ملی»، «امید عمومی» و «اعتمادبه‌نفس ملی» است تا در دل مردم شعله‌ور شود.

وی با اشاره به نتایج نظرسنجی‌ها در جریان جنگ ۱۲ روزه گفت: در همان ایام، ۸۳ درصد مردم اعلام کردند اگر امروز هم جنگ شود، ایستادگی می‌کنند؛ این عدد حاصل اعتمادبه‌نفس ملی است که به‌واسطه هدایت‌های رهبر معظم انقلاب شکل گرفته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر (عج) استان قزوین افزود: رهبر انقلاب فرمودند اگر بترسید دشمن شما را رها نمی‌کند، اما اگر نترسید پاسخ می‌گیرد. مردم نیز نشان دادند ایستاده‌اند و ما سرباز همان فرمانده‌ایم.

وی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان عدالت‌خواه خاطرنشان کرد: وحدت دنیای اسلام تمرکز بر مشترکات است، اما با دشمن نباید ادبیات مشترک داشت؛ چراکه دشمن از هر کلمه سوءاستفاده می‌کند و این امر به تصریح رهبر انقلاب، حرام است.

سردار رفیعی آتانی در پایان گفت: ایران به تعبیر رهبر عزیزمان، کانون اراده و قدرت است و صاحبان این اراده، مردم هستند. این اراده باید به سیاست و عمل تبدیل شود؛ جهاد نیز کاری مستمر و در برابر دشمن است که ملت ایران از سال ۱۳۵۷ تاکنون بر آن ایستاده و هرگز پشیمان نیست.