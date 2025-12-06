به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی سعیدی در سومین همایش نماز نیروهای مسلح استان قزوین با تأکید بر اهمیت نقش حاکمیت دینی در اقامه نماز، اظهار کرد: آیه ۴۱ سوره حج خطاب به مردم نیست، بلکه مستقیماً متوجه حاکمان، مدیران و مسئولان است. بر همین اساس، اقامه نماز پیش از آنکه موضوعی فردی باشد، تکلیفی بر عهده حاکمیت دینی است.

وی با تبیین ارتباط «نرم‌افزار» و «سخت‌افزار» در نظام دینی گفت: همان‌گونه که در علوم طبیعی هماهنگی این دو بخش موجب کارکرد صحیح یک سیستم می‌شود، در نظام اسلامی نیز نرم‌افزار الهی که توسط پیامبر اکرم (ص) دریافت شده، باید در قالب ساختارها و نهادهای حکومتی به‌عنوان سخت‌افزار تحقق یابد. اگر این هماهنگی شکل نگیرد، اهداف الهی از جمله اقامه نماز محقق نخواهد شد.

رئیس دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم کل قوا افزود: پیامبر (ص) با برخورداری از عصمت و علم الهی این قابلیت را دارد که نرم‌افزار وحی را در قالب ساختارهای حکومتی پیاده‌سازی کند. در علوم انسانی نیز اگر میان اهداف و ساختارها تناسب برقرار نباشد، نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید؛ از این رو، اگر در نرم‌افزار نظام تربیت و نماز وجود داشته باشد اما در ساختارها برای آن جایگاهی تعریف نشود، نمی‌توان به تحقق واقعی آن امید داشت.

لزوم پیش‌بینی جایگاه نماز در اسناد بالادستی

حجت‌الاسلام والمسلمین سعیدی با اشاره به نبودِ جایگاه مشخص نماز در قوانین و برنامه‌های کلان کشور تصریح کرد: اقامه نماز باید در قانون اساسی، راهبردهای رهبری، سیاست‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌صورت شفاف و الزام‌آور پیش‌بینی شود. متأسفانه در برنامه‌های اول تا هفتم توسعه کشور این موضوع به‌طور مشخص دیده نشده است.

وی ادامه داد: نتیجه این خلأ آن است که در بسیاری از پروژه‌های بزرگ کشور از بیمارستان‌ها و دانشگاه‌ها تا شهرک‌ها و اتوبان‌ها نمازخانه مناسب پیش‌بینی نشده و اقامه نماز در ساختار اجرایی کشور جایگاه عملی پیدا نکرده است. حتی در برخی مجتمع‌های خدماتی، نمازخانه یا وجود ندارد یا استانداردهای لازم را ندارد.

اقامه نماز یک امر ساختاری است

سعیدی تأکید کرد: «نام جمهوری اسلامی» یا «اعلام حکومت دینی» به‌تنهایی کافی نیست؛ اقامه نماز باید در قوانین، برنامه‌ریزی‌ها، ساختارها و فرآیندهای اجرایی کشور نهادینه شود. مادامی که نماز در قالب سیستم و ساختار حکومتی جای نگیرد، تحقق اقامه نماز به‌طور کامل امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در پایان با تأکید بر مسئولیت مستقیم مدیران و فرماندهان گفت: از رئیس‌جمهور تا فرمانده یک پادگان، همه مسئول‌اند که برای اقامه نماز بستر قانونی، اجرایی و ساختاری مناسب فراهم کنند. تنها در این صورت است که می‌توان گفت حاکمیت دینی به رسالت خود در حوزه اقامه نماز عمل کرده است.