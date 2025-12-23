«جریان زندگی » در دستان «زنان» ؛ جشنی برای بانوانی که ستون خانه اند

به گزارش خبرگزاری مهر، زنان سرپرست خانوار عضو سامانه شهرداری تهران، زنان شاغل در مراکز توانمندسازی کوثر و زنان کم برخوردار با همراهی فرزندانشان در جشن بزرگ «زن جریان زندگی» شرکت کردند.

در این برنامه که با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، فاطمه یازرلو معاون ظرفیت سازی و حمایت اجتماعی، جمعی از مدیران مرکز زنان و خانواده برگزار شد، بر نقش زن به عنوان محور خانواده و جامعه تاکید شد.

همچنین در این برنامه مطرح شد که برنامه‌های دوره کنونی مدیریت شهری حول محور خانواده طراحی شده و در این مسیر مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نقش‌آفرینی ویژه‌ای در موضوع خانواده محوری داشته و دارد. مدیریت شهری تهران با برنامه‌های خانواده‌محور و توسعه خدمات، زنان را توانمند و حضورشان را در تصمیم‌سازی‌ها تضمین کرده و در این مسیر، زنانی که بار زندگی، مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت اقتصادی را بر دوش می‌کشند، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند.

گفتنی است که این جشن با برنامه‌های شاد و مفرح، پذیرایی، مسابقه و.... همراه بود.