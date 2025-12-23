  1. جامعه
  2. شهری
۲ دی ۱۴۰۴، ۱۷:۵۱

«جریان زندگی » در دستان «زنان» ؛ جشنی برای بانوانی که ستون خانه اند

جشن بزرگ «زن جریان زندگی» ویژه زنان سرپرست خانوار برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، زنان سرپرست خانوار عضو سامانه شهرداری تهران، زنان شاغل در مراکز توانمندسازی کوثر و زنان کم برخوردار با همراهی فرزندانشان در جشن بزرگ «زن جریان زندگی» شرکت کردند.

در این برنامه که با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران، فاطمه یازرلو معاون ظرفیت سازی و حمایت اجتماعی، جمعی از مدیران مرکز زنان و خانواده برگزار شد، بر نقش زن به عنوان محور خانواده و جامعه تاکید شد.

همچنین در این برنامه مطرح شد که برنامه‌های دوره کنونی مدیریت شهری حول محور خانواده طراحی شده و در این مسیر مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران نقش‌آفرینی ویژه‌ای در موضوع خانواده محوری داشته و دارد. مدیریت شهری تهران با برنامه‌های خانواده‌محور و توسعه خدمات، زنان را توانمند و حضورشان را در تصمیم‌سازی‌ها تضمین کرده و در این مسیر، زنانی که بار زندگی، مسئولیت‌های خانوادگی و فعالیت اقتصادی را بر دوش می‌کشند، در جایگاه ویژه‌ای قرار دارند.

گفتنی است که این جشن با برنامه‌های شاد و مفرح، پذیرایی، مسابقه و.... همراه بود.

کد خبر 6699764

