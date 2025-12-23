احیای روکش های حفاظتی آسفالت برای بهبود رانندگی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بهداروندی عصر امروز سه شنبه در همایش تخصصی رده بندی عملکردی پیشرفته قیر بیان کرد: خوزستان با توجه به قرارگیری در سواحل خلیج فارس، دارای پنج بندر بزرگ تجاری است که بندرامام خمینی به عنوان بزرگترین بندر فله بر کشور در این استان واقع شده است.
وی، حمل و نقل و ترانزیت را یکی از مهمترین مسائل خوزستان برشمرد و گفت: این استان با بیش از ۱۹ هزار کیلومتر محور، جز پنج استان برتر کشور از نظر طول راهها است که دغدغه ما در راستای بهسازی محورها را افزایش میدهد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به برگزاری رویدادهای متنوع در استان، اظهار کرد: یکی از این رویدادها، راهپیمایی عظیم اربعین بوده که به واسطه وجود دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه در استان رقم میخورد. همچنین در ایام نوروز با توجه به شرایط آب و هوایی، طی چند سال اخیر، خیل عظیم سفرهای نوروزی به خوزستان را شاهد هستیم.
به گفته بهداروندی، مبادلات بین شهرستانی در خوزستان نیز، حمل و نقل و راهداری را در استان و کشور حائز اهمیت میکند.
وی با بیان اینکه در چهار سال گذشته گامهای بلندی در راستای بهسازی و ساخت راههای روستایی خوزستان انجام دادهایم، گفت: توانمندسازی مشاوران بومی خوزستان از جمله بکارگیری ۱۵ مشاور از جمله این اقدامات بوده که علاوه بر اشتغالزایی، افزایش توان فنی و مهندسی را رقم زده است.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان ادامه داد: همچنین اداره کل را برای ارتقای دانش فنی آسفالت در سطح استان به دانشگاه تبدیل کردیم؛ جلسات کارگروه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان به دبیری این اداره برگزار میشود.
بهداروندی با تاکید بر اینکه راهداری خوزستان طی سالهای گذشته در استفاده از آسفالتهای حفاظتی پیشگام بوده است، تصریح کرد: همچنین روشهای نوین در آسفالتهای SMA را داشتهایم که در سال جاری برنامه داریم به صورت پایلوت در چند پروژه اجرایی کنیم تا کیفیت آسفالت افزایش یابد.
وی با اشاره به قیمتهای متفاوت قیر در دهههای گذشته، گفت: وکیوم باتوم ارزانترین محصول تولیدی پالایشگاه نفت است که به گرانترین محصول در تولید آسفالت تبدیل میشود و این نقش قیر و ارزشمندی آن را نشان میدهد؛ از آنجایی که کیفیت آسفالت به قیر برمی گردد بنابراین نیاز است دانش فنی در قیر اعمال شود.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان تاکید کرد: رویههای آسفالتی در ایمنی جادهها نقش بسزایی دارد که خوشبختانه خوزستان در چهار سال گذشته در این زمینه شاخصهای خود را در سطح نرمال و بالاتر از نرمال نگه داشته است.
بهداروندی از برنامه ریزی برای احیای روکشهای حفاظتی و دیگر روکشها برای افزایش بهبود رانندگی خبر داد.
وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خوزستان بیان کرد: این شرایط نیاز استان به ردههای ویژه تولید قیر را نشان می هد که امیدواریم با تعامل یکدیگر بتوانیم به ردههای بالای ۲۲-۷۶ دست یابیم.
