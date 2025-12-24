تکمیل آسفالت محور سوادجان–هوره؛ گامی در افزایش ایمنی و روانی تردد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ربیعی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اظهار کرد: مسیر ۱۲۰۰ متری محور سوادجان-هوره به‌صورت کامل آسفالت شده و در حال حاضر زیر بار ترافیک قرار دارد.

وی با اشاره به مشخصات فنی این پروژه تصریح کرد: عرض آسفالت اجرا شده در این محور ۹/۸ متر است و برای اجرای آن در مجموع ۱۷۰۰ تن آسفالت مورد استفاده قرار گرفته است.

معاون فنی و مهندسی ساخت راه و شهرسازی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در جریان اجرای این پروژه، ۲۰ هزار مترمکعب عملیات خاک‌برداری انجام شد که به‌طور کامل از جنس سنگ بوده و عملیات اجرایی آن با استفاده از پیکور صورت گرفته است، همچنین حجم بتن‌ریزی انجام‌شده در این محور ۹۵۰ متر مکعب بوده است.

ربیعی خاطرنشان کرد: بر اساس صورت‌جلسه فرمانداری سامان، مقرر شده است عملیات خط‌کشی، نصب تابلوها و علائم ایمنی این محور توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان انجام شود.

وی تأکید کرد: اجرای این پروژه نقش مؤثری در افزایش ایمنی و روانی تردد، ارتقای سطح خدمات زیرساختی و در جهت پاسخ‌گویی به مطالبات مردم شریف حاشیه زاینده‌رود که پیگیر تکمیل این قسمت بوده، خواهد داشت.